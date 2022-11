Prešovčania môžu v rámci kampane darovací utorok venovať čiapky a šály

Prešov 10. novembra (TASR) - Mesto Prešov sa opäť zapája do kampane darovací utorok alebo #GivingTuesday. V rámci nej obdaruje ľudí v núdzi na Mikuláša potrebnými vecami a sladkosťami. Každý, kto chce prispieť ich môže priniesť na mestský úrad. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Prešovčania môžu tento rok v rámci zbierky #GivingTuesday venovať teplé čiapky, rukavice, šály, ktoré zahrejú ľudí v núdzi a tiež sladkosti. Všetky vyzbierané veci a sladkosti budú rozdelené tak, aby potešili dospelých aj deti, ktorých rodičia sú v ťažkej finančnej situácii. Vyzbierané čiapky, šály, rukavice a sladkosti však potešia a pomôžu aj hendikepovaným ľuďom, dospelým a seniorom," uviedla Šitárová.



Zimné čiapky, rukavice, šály alebo sladkosti je možné doručiť do konca novembra do kancelárie prvého kontaktu alebo kancelárie sociálneho poradenstva na Jarkovej ulici v čase úradných hodín.



Mestský úrad môže verejnosť kontaktovať aj v prípade, ak vo svojom okolí pozná rodinu s deťmi, jednotlivca, osobu ŤZP, osobu v hmotnej núdzi, seniora či invalidného dôchodcu, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii a potrebujú pomoc.



Minulý rok bol podľa Šitárovej rekordný, podarilo sa odovzdať 400 balíčkov. Tento rok pripadá sviatok štedrosti Giving Tuesday na 29. november.



"Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti," priblížila Šitárová.



#GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Myšlienka sa za pár rokov rozšírila do vyše 150 krajín, spojila viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí.