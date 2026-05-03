V Prešove na Koncerte pre Martinu a Jána vystúpi Vlk a Štefan Štec
Autor TASR
Prešov 3. mája (TASR) - V prešovskom klube Stromoradie sa v nedeľu uskutoční Koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpi Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bude aj diskusia. TASR o tom informovali organizátori.
„Po roku sa opäť stretneme na Stromoradí, aby sme si spolu pripomenuli deň, ktorý mal byť jedným z najšťastnejších v životoch Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Radi znova poskytneme priestor, kde si ich môžeme uctiť s rešpektom, pokojom, ale aj s nádejou a spolupatričnosťou,“ uviedol tím hudobného klubu. Verí, že aj takýmto stretnutím dokáže udržiavať ich odkaz živý a spájať ľudí okolo hodnôt, na ktorých záleží.
V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila ôsme výročie svadby. Festival Pohoda práve pri tejto príležitosti každoročne organizuje Koncert pre Martinu a Jána. Nedeľné podujatie sa začne o 18.00 h, vstup naň je voľný.
