V Prešove na Važeckej ulici otvorili vzdelávacie centrum

Prešov 7. novembra (TASR) - Mimoškolský program Budúcnosť Inak štartuje novú etapu práce s deťmi vo veku od 11 do 15 rokov. Po Trnave a Zvolene otvorila Nadácia Pontis vo štvrtok tretie centrum v Prešove. Centrum v Základnej škole (ZŠ) na Važeckej ulici otvorila v spolupráci s mestom Prešov a organizáciou Unicef, prvých žiakov privíta v nových priestoroch v najbližších týždňoch. Príležitosť rozvíjať svoj talent, podnikavosť, mäkké a digitálne zručnosti tak dostanú ďalšie desiatky detí. TASR o tom informoval PR manažér Nadácie Pontis Pavel Vrbičan.



"V bezpečnom prostredí pod vedením našej koordinátorky Martiny Vangorovej spoznajú prešovské žiačky a žiaci na druhom stupni ZŠ inšpiratívnych ľudí z prostredia vedy, kultúry či biznisu, naučia sa využívať moderné digitálne technológie, no najmä dostanú priestor na sebarealizáciu. Jedným z cieľov programu je zlepšovať život v komunite. Mladí účastníci a účastníčky programu tak cez projektové vzdelávanie dostanú možnosť sami navrhnúť pozitívne zmeny pre svoje okolie," uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.



Cieľom sociálnej inovácie Budúcnosť Inak je podľa Vrbičana vytvoriť 11- až 15-ročným deťom bezpečný priestor po vyučovaní, kde môžu zmysluplne tráviť čas. Ide o neformálne inovatívne vzdelávanie s prístupom k moderným digitálnym technológiám, súčasťou programu sú aj návštevy top firiem na Slovensku a prednášky inšpiratívnych osobností z oblasti biznisu a technológií.







V ZŠ Važecká vznikol mimoškolský coworkingový klub s IT vybavením, dielničkou "makerspace" a oddychovou zónou. "Účastníci projektu budú mať prístup do centra štyrikrát do týždňa. Súčasťou tohto priestoru bude aj trojročné inovatívne vzdelávanie zamerané na rozvoj podnikavosti a digitálnych zručností. Zároveň tu budú môcť mladí pracovať na vlastných projektoch, akýchsi mini startupoch, v ktorých navrhnú riešenia na problémy v ich komunite," povedal primátor Prešova František Oľha.



Dodal, že trojročný program má podľa neho potenciál. Mladých ľudí môže napríklad pripraviť v IT sfére na navrhovanie vlastných projektov či zapojenie sa do mestského hackathonu, kde IT nadšenci hľadajú reálne smart riešenia pre samosprávy.



"Berieme to ako výzvu, priniesť niečo nové a inovatívne práve na túto sídliskovú školu. Je to najmladšie prešovské sídlisko - Šváby, kde sa dynamicky rozvíja škola, kde je potreba jednoducho priniesť aj nové prvky vzdelávania," povedal viceprimátor Prešova Peter Krajňák s tým, že podpora rozvoja talentov je jednou z priorít mesta Prešov. V budúcnosti by chceli tieto prvky aplikovať do učebného systému aj na ďalších prešovských školách.



Ako doplnil Vrbičan, dvere prešovského centra sú od začiatku otvorené aj pre ukrajinské deti, ktoré v posledných rokoch rozšírili žiacky kolektív v ZŠ Važecká. Organizátori programu pre ne pripravili hneď na začiatku školského roka informačný plagát v ukrajinskom jazyku.