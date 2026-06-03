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V Prešove na zastupiteľstve udelili verejné ocenenia za rok 2025
Po deviaty raz odovzdali všetky verejné ocenenia a to Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov aj Čestné občianstvo mesta Prešov.
Autor TASR
Prešov 3. júna (TASR) - V Prešove v stredu udelili verejné ocenenia za rok 2025. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po deviaty raz v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia a to Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov aj Čestné občianstvo mesta Prešov. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
Cenu mesta Prešov za rok 2025 získali štyri laureátky. Ocenené boli Magdaléna Antošovská za prínos v oblasti športu, podpory zdravého životného štýlu a rozvoja pohybovej kultúry, Viera Bebčáková za rozvoj športu, výchovu mladých generácií a činnosť v olympijskom hnutí, Júlia Rázusová za prínos k rozvoju slovenského divadelného umenia a reprezentáciu mesta a Ľubomíra Romanová za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania.
Ocenenie Opálové zrnko mesta Prešov, určené podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, získalo Bytové družstvo Prešov. Cenu primátora si prevzali traja laureáti. Marek Duchoň bol ocenený za prínos k rozvoju kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej propagácie mesta prostredníctvom činnosti v STM - Múzeu Solivar. Miroslav Kovaľ získal ocenenie za profesionálnu službu pri objasňovaní dopravných nehôd, prínos k bezpečnosti cestnej premávky a empatický prístup k občanom. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove bola ocenená za storočnú systematickú prácu v oblasti vzdelávania, kultúry a komunitného života.
Čestné občianstvo mesta Prešov bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy, pedagogiky a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ide o výnimočné ocenenie, ktoré bolo v histórii mesta po roku 1989 udelené deväťkrát
Primátor František Oľha vo svojom príhovore zdôraznil, že úspech mesta stojí najmä na šikovnosti jeho obyvateľov. „Nebojím sa o Prešov, lebo šikovní ľudia a ľudia, ktorí si toto mesto nesú v srdci, tí tu budú vždy. A aj dnes im patrí naša vďaka a úcta,“ uviedol Oľha.
Cenu mesta Prešov za rok 2025 získali štyri laureátky. Ocenené boli Magdaléna Antošovská za prínos v oblasti športu, podpory zdravého životného štýlu a rozvoja pohybovej kultúry, Viera Bebčáková za rozvoj športu, výchovu mladých generácií a činnosť v olympijskom hnutí, Júlia Rázusová za prínos k rozvoju slovenského divadelného umenia a reprezentáciu mesta a Ľubomíra Romanová za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania.
Ocenenie Opálové zrnko mesta Prešov, určené podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, získalo Bytové družstvo Prešov. Cenu primátora si prevzali traja laureáti. Marek Duchoň bol ocenený za prínos k rozvoju kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej propagácie mesta prostredníctvom činnosti v STM - Múzeu Solivar. Miroslav Kovaľ získal ocenenie za profesionálnu službu pri objasňovaní dopravných nehôd, prínos k bezpečnosti cestnej premávky a empatický prístup k občanom. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove bola ocenená za storočnú systematickú prácu v oblasti vzdelávania, kultúry a komunitného života.
Čestné občianstvo mesta Prešov bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy, pedagogiky a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ide o výnimočné ocenenie, ktoré bolo v histórii mesta po roku 1989 udelené deväťkrát
Primátor František Oľha vo svojom príhovore zdôraznil, že úspech mesta stojí najmä na šikovnosti jeho obyvateľov. „Nebojím sa o Prešov, lebo šikovní ľudia a ľudia, ktorí si toto mesto nesú v srdci, tí tu budú vždy. A aj dnes im patrí naša vďaka a úcta,“ uviedol Oľha.