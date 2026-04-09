V Prešove našli muníciu z druhej svetovej vojny, zasahoval pyrotechnik
Autor TASR
Prešov 9. apríla (TASR) - V katastri mesta Prešov našli vojenskú muníciu, zaistil ju pyrotechnik. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nález nahlásil v stredu (8. 4.) na tiesňovú linku 48-ročný Sabinovčan.
„Počas terénnych úprav pozemku na Palackého ulici v Prešove v katastrálnom území Solivar našiel muníciu. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ako aj pyrotechnik Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Ten po obhliadnutí nálezu určil, že ide o 45 kusov nábojov do pechotnej zbrane - kaliber 7,92 krát 57 milimetrov,“ uviedla Ligdayová. Munícia pochádza z obdobia druhej svetovej vojny. Krajský pyrotechnik ju zaistil a prevzal k následnému zneškodneniu.
