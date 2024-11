V Prešove obnovili komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni

Prešov 8. novembra (TASR) - Mesto Prešov obnovilo komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni. Služby pre sociálne vylúčené skupiny, nízkoprahové služby pre rodiny a deti a komunitná a terénna práca sa od roku 2021 poskytovali mimo tejto lokality v centre mesta na Slovenskej ulici. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Komunitné centrum bolo v spomenutej lokalite postavené v roku 2011. V budove sa až do roku 2021 poskytovali služby ako komunitná práca, terénna práca či nízkoprahová služba pre deti a rodiny. Po desiatich rokoch sa budova podľa Hudáka dostala na pokraj havarijného stavu a poskytovanie služieb bolo nutné presťahovať do náhradných priestorov na Slovenskú ulicu.



"Mesto si však uvedomovalo nevyhnutnosť pôsobenia pracovníkov sociálnej práce priamo v lokalite, a preto sa v roku 2023 rozhodnutím mestského zastupiteľstva podarilo odkúpiť budovu, ktorú vlastnilo OZ Romar - Rómska Alternatíva Riešenia a zrekonštruovať ju," uviedol Hudák.



Ako povedala vedúca odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove Eva Kakaščíková, úpravami prešla napríklad aj elektroinštalácia či ústredné kúrenie osadením nových radiátorov, vymenením rozvodov a prechodom z pôvodných gamatiek na kotol. "Zároveň prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, dobudovanie sprchy, WC pre imobilných, ako aj zázemia pre zamestnancov, vytvorenie intervenčnej miestnosti a spoločenskej miestnosti. Keďže bola budova pred rekonštrukciou v nevyhovujúcom stave a bola značne navlhnutá, došlo aj k oprave stien a niektorých podláh," upresnila Kakaščíková.



V zrekonštruovanom centre tak môžu podľa jej slov naplno prebiehať aktivity ako sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, ale prebiehať budú aj preventívne aktivity a záujmová činnosť. S komunitným centrom spolupracuje množstvo organizácií a partnerov.



Nové komunitné centrum je súčasťou národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá "Spolu pre komunity" z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré na chod centra prispieva finančnými prostriedkami. Tie pokrývajú najmä mzdové náklady na podporované pracovné pozície v rámci národného projektu. Financie poputovali z ministerstva aj na samotnú rekonštrukciu. Štát sa na obnovení komunitného centra podieľal sumou 20.000 eur, zatiaľ čo mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu najprv 60.000 eur na samotnú kúpu objektu, neskôr ďalších 32.000 eur na všetky opravy.



"Na základe zmluvy bude národný projekt štátu trvať až do 31. januára 2029, avšak mesto Prešov má aj v budúcnosti zámer pokračovať v systematickej práci v lokalite a v poskytovaní sociálnych služieb," dodal Hudák.