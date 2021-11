V Prešove obnovili pamätník maďarského básnika Sándora Petöfiho

Prešov 10. novembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci s generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach obnovilo pamätník maďarského básnika Sándora Petöfiho na Wilec hôrke. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, Petöfi v Prešove našiel inšpiráciu pre svoje diela. Pamätník slávnostne znovuodhalili v stredu.



"Veľmi ma teší, že sa na tomto mieste prepája nielen história našich dvoch krajín, ale aj naša vzájomná úcta, dobrá spolupráca a priateľstvo. Nech nám preto tento obnovený pamätník aj naďalej pripomína hodnotu dobrých ľudských i medzinárodných vzťahov a lásku k umeniu a k prírode, ktorá sa v Prešove stala inšpiráciou pre literárnych velikánov mnohých krajín," uviedla v slávnostnom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



"Prispeli sme tým, že sme sa snažili trošku upraviť okolie a maďarský konzulát dal do poriadku samotný obelisk. Verím, že Prešovčania, ktorí možno toto miesto nepoznajú alebo sem chodia len náhodou, budú mať príležitosť sem prísť v rámci vychádzky," doplnila primátorka.



"Je to jeden z najkrajších pocitov, keď tu na východe my, Maďari a Slováci, nielen hovoríme o tom, že vieme spolupracovať a spolunažívať, ale prejavujeme to aj skutkami. Sme hrdí na našu spoločnú minulosť a z tejto spoločnej minulosti budujeme našu spoločnú budúcnosť. Dielo prešlo úplnou technickou obnovou a som si istá, že takto sme toto miesto umiestnili aj na turistickej mape a určite sem zavíta mnoho slovenských i maďarských turistov," uviedla generálna konzulka Maďarska Ágota Hetey.



Sándor Petöfi sa narodil 1. januára 1823 v obci Kiskőrős v slovenskej rodine. Navštevoval slovenskú školu v Aszóde, so Sládkovičom študoval na lýceu v Banskej Štiavnici. V marci 1848 sa stal jednou z hlavných postáv revolúcie za požiadavky Maďarov voči Rakúskemu cisárstvu.



"Mal svojich nadšencov aj medzi Prešovčanmi. V prvej polovici 19. storočia v Prešove žili maďarskí básnici Frigyes Kerény a Mihály Tompa, ktorí Sándora Petöfiho pozvali v roku 1845 do Prešova. Básnik bol očarený jeho krásami. Pri tejto príležitosti sa spolu rozhodli usporiadať súťaž o najkrajšiu lyrickú báseň, ktorá sa mala vzťahovať na malú chatku na Wilecovej hôrke blízko Prešova, v ktorej sa často stretávali. Chatku pomenovali Lesný domček. Dnes na tomto mieste stojí kamenný pamätník, ku ktorému vedie 150 schodov," priblížil Tomek s tým, že Petöfi zážitky z 29 dní v Prešove spracoval vo svojej literárnej tvorbe.