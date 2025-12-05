< sekcia Regióny
V Prešove odhalili pamätnú tabuľu filozofovi H. Skovorodovi
Autor TASR
Prešov 5. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha spolu s predstaviteľmi mesta odhalili v piatok v Prešove pamätnú tabuľu ukrajinskému filozofovi Hryhorijovi Skovorodovi. Akt sa uskutočnil po slávnostnom otvorení Generálneho konzulátu Ukrajiny.
Skovoroda bol jedným z najvýraznejších ukrajinských mysliteľov, nositeľom hodnôt, ako je osobná sloboda, ľudská dôstojnosť, vnútorná harmónia a život v súlade s vlastným povolaním. Jeho myšlienky prekračovali hranice jeho doby a aj v Prešove, kde sa na čas zdržiaval, zanechal kultúrnu stopu.
Pamätná tabuľa pripomína podľa organizátorov podujatia nielen jeho prítomnosť v tomto meste, ale aj hodnoty, ktoré spájal s ukrajinskou identitou - slobodu ducha, odpor voči nepravde a hľadanie pravdy ako základu osobného i spoločenského života.
Primátor Prešova František Oľha vo svojom príhovore zdôraznil význam podpory ukrajinskej kultúry na východnom Slovensku. Pripomenul, že po začiatku ruskej invázie práve Prešov poskytol nový domov približne 40.000 Ukrajincom. Symbol Skovorodu v centre mesta tak podľa neho nadobúda ešte hlbší rozmer, je prejavom úcty k ľuďom, ktorí tu našli bezpečie, aj k hodnotám, ktoré spájajú obe spoločnosti.
