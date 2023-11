V Prešove odhalili pamätnú tabuľu historikovi Antonovi Vrančičovi

Prešov 14. novembra (TASR) - Historikovi Antonovi Vrančičovi odhalili v utorok na budove Rektorátu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove pamätnú tabuľu. Akt bol súčasťou vedeckej konferencie s názvom Pramene k dejinám reformácie a rekatolizácie v Uhorsku, ktorá sa koná v utorok a stredu (15. 11.) na pôde rektorátu. Na slávnosti sa zúčastnila i generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Táto prvá pamätná tabuľa vznikla zo spolupráce s univerzitou v Miškolci. Boli sme oslovení, aby sme pomohli pri jej umiestnení v Prešove. Vzhľadom na to, že ide o osobnosť, ktorá pôsobila v kultúre, umení, vede, verejnej službe, tak sme skonštatovali, že má miesto práve na univerzite," uviedol rektor PU v Prešove Peter Kónya.



"Všimol som si v jeho životopise jeden obraz a to, že sprostredkoval mier medzi Osmanskou ríšou a Uhorským kráľovstvom. Preniesol som si to aj na dnešnú dobu, ako je veľmi dôležitý pokoj a mier. Jeho odkaz ostal trvale živý a prítomný," povedal rektor Univerzitného pastoračného centra v Prešove a kňaz Martin Štieber.



Anton Vrančič bol diplomat, kráľovský miestodržiteľ, uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup, kardinál a historik. Najväčším diplomatickým úspechom Vrančiča bolo uzavretie Drinopolského mieru medzi cisárom Maximiliánom II. a sultánom Selimom II. v roku 1568. Touto zmluvou sa začalo približne 25-ročné obdobie mieru. Dňa 5. júna 1573 ho pápež Gregor XIII. vymenoval za kardinála, zomrel však skôr, než sa o svojom vymenovaní dozvedel. Zomrel 16. júna 1573 v Prešove.



Spomenutú konferenciu organizuje Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu PU.