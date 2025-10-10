< sekcia Regióny
V Prešove odštartovalo európske sčítanie ľudí bez domova
Počas dnešného dňa dobrovoľníci prejdú 15 denných a sedem večerných trás v lokalitách, kde sa dlhodobo pohybujú alebo zdržiavajú ľudia bez domova.
Autor TASR
Prešov 10. októbra (TASR) - V Prešove v piatok odštartovalo európske sčítanie ľudí bez domova. Do terénu vyrazili desiatky dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s mestom Prešov a Nadáciou Dedo pomáhajú zmapovať rozsah bytovej núdze a získať presné dáta o ľuďoch bez strechy nad hlavou. Získané údaje poslúžia mestu aj odborníkom pri lepšom plánovaní služieb a bývania pre ľudí v krízovej situácii.
„Vyplnia s ľuďmi dobrovoľný a anonymný dotazník, ktorým budeme zisťovať, aké potreby ľudia, ktorí sú v bytovej núdzi majú, zhruba v akom veku sú, ako dlho trvá ich bezdomovectvo. Dáta budú následne spracované Katolíckou univerzitou (KU) v Leuvene, ktorá organizuje toto sčítanie. Budú použité na to, aby následne mesto Prešov mohlo zareagovať politikami, ktoré budú ukončovať alebo napomáhať ľuďom ukončiť ich bezdomovectvo,“ uviedla Alena Vachnová z Nadácie Dedo.
Podľa jej slov dobrovoľníci navštívia aj železničnú stanicu a nákupné centrá. Elektronické sčítanie, do ktorého sa zapájajú sociálne zariadenia, je už spustené.
Mesto Prešov je podľa primátora Františka Oľhu otvorené všetkým inovatívnym riešeniam, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov a pomáhajú ľuďom v núdzi.
„Bez dát vždy sú to len v podstate nejaké jednotlivé anonymné veci, nejaké príbehy, ktoré možno na sociálnych sieťach sú, ale reálny pohľad na to, ako rozsiahla je tá situácia, získame až sčítaním. Je to dôležité aj do budúcna, aby sme vedeli nastaviť sociálne politiky a vedeli reagovať na túto situáciu, či už nastavovaním v rámci budúceho programového obdobia v rámci investícií mesta, v rámci nadväzovania partnerstiev napríklad s gréckokatolíckou charitou a s ostatnými inštitúciami na území mesta, ktoré pomáhajú pri riešení aj tejto problematiky,“ uviedol Oľha.
Ako doplnil, v riešení otázky ľudí bez domova spolupracujú s Gréckokatolíckou charitou (GKCH) v Prešove. „GKCH pripravuje novú formu bývania práve pre ľudí bez domova, takže ďalšie ubytovacie zariadenie Pod táborom vznikne,“ doplnil primátor.
Prešov sa sčítaním tak zaradil medzi 34 európskych miest, ktoré sa zapojili do druhého ročníka európskeho výskumného projektu o ľuďoch bez domova a v bytovej núdzi. Výsledky sčítania poskytnú mestu aj odborníkom cenné dáta pre lepšie plánovanie služieb, bývania a podpory pre najzraniteľnejších obyvateľov.
Projekt je súčasťou európskeho výskumného programu koordinovaného univerzitou KU Leuven, výskumným inštitútom MRI a platformou Feantsa. Financovaný je Európskou úniou a jeho cieľom je priniesť presné, porovnateľné a aktuálne údaje o bezdomovectve naprieč Európou.
