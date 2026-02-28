< sekcia Regióny
V Prešove osadia automatické „sčítače“ dát o návštevnosti lokalít
Snímače by mali byť podľa Jeleňovej prepojené s digitálnou platformou Geoportál PSK, ktorý poskytuje komplexnú databázu otvorených dát, tematické mapy či dashboardy.
Autor TASR
Prešov 28. februára (TASR) - Vo vybraných turistických a cykloturistických lokalitách v Prešovskom kraji pribudne 78 automatických „sčítačov“. Dáta z nich poslúžia krajskej samospráve ako podklad pre ďalšie strategické plánovanie a ochranu prírodných lokalít. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, samospráva projektom reaguje na dlhodobo chýbajúci systematický zber a efektívne využívanie dát v oblasti cestovného ruchu.
„Projekt Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom kraji (ICR v PSK), ktorý sme spustili začiatkom tohto roka, počíta s inštaláciou automatizovaných snímačov návštevnosti, ktoré budú v reálnom čase zbierať anonymizované dáta o pohybe návštevníkov. Získané údaje nám umožnia lepšie porozumieť návštevníckemu správaniu, identifikovať zaťažené lokality, optimalizovať riadenie územia a podporiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Najviac snímačov pribudne v okrese Poprad, 20 kusov, v okrese Kežmarok a Prešov osadia po 11 kusov, v okresoch Stará Ľubovňa a Sabinov po šesť „sčítačov“. Po päť kusov nainštalujú v okresoch Levoča a Snina, štyri bude mať okres Bardejov. Po tri kusy pribudnú v okresoch Humenné a Medzilaborce, dva kusy namontujú v okrese Svidník a v okresoch Stropkov a Vranov nad Topľou po jednom kuse.
Snímače by mali byť podľa Jeleňovej prepojené s digitálnou platformou Geoportál PSK, ktorý poskytuje komplexnú databázu otvorených dát, tematické mapy či dashboardy. V rámci projektu sa počíta aj so systematickým dátovým prepojením na existujúce projekty štátnej správy, samosprávy, národných parkov, a to najmä v oblasti monitoringu cestovného ruchu a dopravy v rámci kraja.
Získané údaje tak poslúžia ako spoľahlivý podklad pre strategické rozhodovanie samospráv, tvorbu územnoplánovacích dokumentov, plánovanie investícií, rozvoj marketingu cestovného ruchu a zlepšovanie bezpečnosti v teréne. Na tento účel chce kraj vybudovať centralizovaný dátový systém, ktorý bude slúžiť ako spoločná analytická a informačná platforma práve pre oblasť cestovného ruchu a dopravy v PSK.
Projekt ICR v PSK sa realizuje vďaka Programu Slovensko v rámci výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Celková hodnota projektu je asi 584.000 eur, z toho viac ako 537.000 eur tvorí nenávratný finančný príspevok, zvyšných takmer 47.000 eur tvorí spolufinancovanie zo strany kraja. Doba implementácie projektu je do roku 2027.
„Projekt Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom kraji (ICR v PSK), ktorý sme spustili začiatkom tohto roka, počíta s inštaláciou automatizovaných snímačov návštevnosti, ktoré budú v reálnom čase zbierať anonymizované dáta o pohybe návštevníkov. Získané údaje nám umožnia lepšie porozumieť návštevníckemu správaniu, identifikovať zaťažené lokality, optimalizovať riadenie územia a podporiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Najviac snímačov pribudne v okrese Poprad, 20 kusov, v okrese Kežmarok a Prešov osadia po 11 kusov, v okresoch Stará Ľubovňa a Sabinov po šesť „sčítačov“. Po päť kusov nainštalujú v okresoch Levoča a Snina, štyri bude mať okres Bardejov. Po tri kusy pribudnú v okresoch Humenné a Medzilaborce, dva kusy namontujú v okrese Svidník a v okresoch Stropkov a Vranov nad Topľou po jednom kuse.
Snímače by mali byť podľa Jeleňovej prepojené s digitálnou platformou Geoportál PSK, ktorý poskytuje komplexnú databázu otvorených dát, tematické mapy či dashboardy. V rámci projektu sa počíta aj so systematickým dátovým prepojením na existujúce projekty štátnej správy, samosprávy, národných parkov, a to najmä v oblasti monitoringu cestovného ruchu a dopravy v rámci kraja.
Získané údaje tak poslúžia ako spoľahlivý podklad pre strategické rozhodovanie samospráv, tvorbu územnoplánovacích dokumentov, plánovanie investícií, rozvoj marketingu cestovného ruchu a zlepšovanie bezpečnosti v teréne. Na tento účel chce kraj vybudovať centralizovaný dátový systém, ktorý bude slúžiť ako spoločná analytická a informačná platforma práve pre oblasť cestovného ruchu a dopravy v PSK.
Projekt ICR v PSK sa realizuje vďaka Programu Slovensko v rámci výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Celková hodnota projektu je asi 584.000 eur, z toho viac ako 537.000 eur tvorí nenávratný finančný príspevok, zvyšných takmer 47.000 eur tvorí spolufinancovanie zo strany kraja. Doba implementácie projektu je do roku 2027.