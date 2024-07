V Prešove osádzajú mostnú konštrukciu na ulici Lesík delostrelcov

Prešov 11. júla (TASR) - S osádzaním mostnej konštrukcie začali vo štvrtok na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Podľa zhotoviteľa stavby ide o finálnu a najdôležitejšiu fázu. Most s rozpätím 30 metrov bude podobný bratislavskému Mostu Apollo.



"Prvou etapou tejto fázy bude položenie prvého hlavného oceľového oblúkového nosníka, ktorý bude vážiť približne 55 ton. Následne, niekedy počas víkendu, budeme klásť druhý nosník. V priebehu ďalšieho týždňa budeme ich stabilizovať priečnikmi a budeme celú konštrukciu zvárať dokopy tak, aby jej únosnosť zabezpečovala bezpečnú a plynulú prevádzku v zmysle projektovej dokumentácie," uviedol Ladislav Bačenko, riaditeľ spoločnosti Metrostav - oblasť východ.



Osadenie mostnej konštrukcie bude robiť žeriav s ramenom dlhým 35 metrov. "Je to jeden z najväčších kolesových žeriavov na Slovensku a v Česku, nie priehradových. Má nosnosť až 700 ton," vysvetlil Bačenko s tým, že ide štvrtú fázu stavby. Predchádzala jej preložka inžinierskych sietí, búranie starého mosta a zakladanie nového. "Je jedna z tých najkrajších, lebo sa blížime k cieľu, a to je koniec októbra, kedy chceme tento most spustiť do prevádzky," povedal.



Na výstavbu má podľa jeho slov veľký vplyv aj súčasné teplé počasie. "Keďže prebieha zváranie nosnej konštrukcie a oceľová konštrukcia v tomto počasí nechladne tak rýchlo, ako by sme predpokladali, tak samozrejme máme trošičku zdržanie. Je to technologická vec, snažíme sa ju odstrániť tým, že v podstate sme tu do 21.00 h, 22.00 h, kedy už tie teploty sú iné," vysvetlil Bačenko.



V súčasnosti sú podľa jeho slov približne týždeň pred časovým harmonogramom. Pokládku mostnej konštrukcie mali realizovať o týždeň neskôr. Denne na stavbe pracuje asi 40 ľudí.



Ide o najdrahší most za posledných desať rokov, ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). "Hodnota celého stavebného objektu je 4.100.000 eur. Hovorím v hrubom čísle. Zhruba 120.000 eur hradí mesto Prešov, pretože lávky, ktoré boli pôvodne osadené, tak boli pod jedným verejným obstarávaním a oni si hradia tú svoju časť na odstránenie týchto lávok. Takže tá zvyšná čiastka je zhruba 3.950.000 eur, čo je spoločné financovanie, samozrejme aj Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), štátu a PSK," priblížil Marcel Horváth, generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK.



PSK začal v utorok 5. marca 2024 s rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Bol vo veľmi zlom stave a na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prešlo približne 22.000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra.