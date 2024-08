Kolapsy z tepla: V Prešove ošetrili viac ako 30 pacientov

Prešov 19. augusta (TASR) - Viac ako 30 pacientov s kolapsovými stavmi ošetrili od začiatku augusta na internej príjmovej ambulancii Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Ako povedala, boli to najčastejšie kolapsy z dehydratácie pri nedostatočnom príjme tekutín v teplých dňoch, v kombinácii s užívaním liekov na zníženie krvného tlaku či pri teplotných stavoch pri zápalových ochoreniach.



"Niektoré stavy, najmä u starších ľudí si vyžiadali krátkodobú hospitalizáciu, počas ktorej boli pacienti intenzívne rehydratovaní, liečené pridružené ochorenia a mnohí z nich boli odsledovaní prechodne aj na monitorovaných lôžkach," uviedla Pavliková.



Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňujú na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne jeden a pol až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Ideálna je obyčajná voda doplnená o minerálne vody.