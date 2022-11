V Prešove otvoria poradňu pre onkologických pacientov a ich príbuzných

Prešov 10. novembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove vznikne pacientska poradňa pre onkologických pacientov a ich príbuzných. Poradenstvo budú poskytovať dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov, ktorí si liečbou prešli. Budú odpovedať na otázky, na ktoré nie je priestor a čas v ambulanciách.



Onkologickým pacientom a ich príbuzným poskytnú dôležité informácie v oblasti zvládania liečby a jej následkov, výživy a stravovania, nárokov na sociálnu výpomoc a kompenzačné pomôcky a ako ich správne používať. Rovnako i rady založené na osobných skúsenostiach, ako to zvládnuť psychicky doma, v zamestnaní, či len obyčajnú ľudskú podporu a povzbudenie.



Poradňa v Prešove bude v poradí piatou na Slovensku. Zriadené boli doteraz v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach, Fakultnej nemocnici v Nitre a Fakultnej nemocnici v Trnave. Postupne sa budú otvárať poradne aj v ďalších mestách na Slovensku.



"Poradňu v Prešove otvárame v zložitom čase plnom neistoty. No práve toto obdobie si ju vyžaduje ešte viac. Onkologickí pacienti sa počas pandémie dostali na okraj záujmu štátu, médií aj verejnosti. Rakovina sa však ochorenia COVID-19 nezľakla. Onkologickí pacienti sú tu ďalej a pribúdajú ďalší. V dôsledku pandémie ľudia navštevovali lekárov iba v nevyhnutných prípadoch a preventívne prehliadky sa masívne odkladali, a tak v súčasnosti zažívame bezprecedentný nárast novodiagnostikovaných pacientov a, žiaľ, v pokročilejších štádiách ochorenia," uviedol zakladateľ OZ Nie rakovine Patrik Herman.



Otvorenie poradne v Prešove sa uskutoční 30. novembra. Nachádzať sa bude na oddelení klinickej onkológie a fungovať bude každú stredu od 9.00 h do 12.00 h.