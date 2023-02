V Prešove otvoria výstavu o humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine

Prešov 23. februára (TASR) - Výstavu fotografií, ktoré ukážu realitu vojny, utečeneckej krízy a pomoci, sprístupnia v piatok (24. 2.) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti prvého roku od začiatku vojenskej invázie ruskej armády na Ukrajinu. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



"Vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, pozýva veriacich v tento deň k pôstu a modlitbe za pokoj a mier na Ukrajine. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa bude vladyka Peter o 15.30 h modliť moleben na tento úmysel, po ktorom bude nasledovať modlitba panychídy za všetky obete tejto nezmyselnej vojny," povedal Pavlišinovič.



Súčasťou modlitbovo-pietnej udalosti bude aj otvorenie výstavy fotografií, ktoré ukážu realitu vojny, utečeneckej krízy a pomoci, ktorá bola v tejto súvislosti zrealizovaná zo strany gréckokatolíckych veriacich. Jej názov je Kvapka radosti.



"Chce poukázať na zmysel dávať a obetovať sa pre slabých, chudobných, vojnou trpiacich. To má byť podstatný znak života kresťana, ktorý nežije len pre svoj blahobyt, ale vidí potreby núdznych a pomôže. Výstava má byť zároveň aj posilnením rozhodnutia ľudí aj naďalej byť nápomocnými pre potreby trpiacich na Ukrajine," priblížil Pavlišinovič.



V rámci otvorenia výstavy vystúpia so svojím svedectvom manželia Popovičovci, ktorí viacnásobne absolvovali cesty na východ Ukrajiny do okolia miest Charkov a Izium, kde adresne odovzdávali pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou.



Duchovnú záštitu nad výstavou prebral vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, spoločne s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským.