V Prešove otvorili 66 odberných miest

Prešov 7. novembra (TASR) – Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa v Prešove koná na 66 odberných miestach, ktoré otvorili v sobotu ráno. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, ide o rovnaký počet ako počas prvého kola.



"Na dodržiavanie verejného poriadku dohliadajú mestskí policajti. Tí museli hneď ráno ešte pred otvorením odberných miestností riešiť nepríjemnú situáciu pri Kultúrnom stredisku Centrum, kde na testovanie čakal pán so psom, ktorý voľne pobiehal okolo ľudí. Príslušníci mestskej polície ho preto upozornili, aby dal psa na vôdzku, čo však odmietol urobiť. Bola mu preto vystavená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatil," povedal Tomek.



Radnica ľuďom odporúča, aby sa na testovaní zúčastnili na odbernom mieste, teda v okrsku, kde boli voliť počas posledných volieb do národnej rady.



"Ľudia však môžu priebeh testovania v Prešove sledovať aj na stránke somvrade.sk, kde si môžu pozrieť približný čas čakania na jednotlivých odberných miestach. Informovať o počtoch čakajúcich na odbernom mieste však môžu všetci, ktorí sa prídu dať otestovať, pričom vyplnia čas čakania a pomôžu tak ostatným záujemcom, ktorí sa ešte neboli otestovať," uviedol Tomek.



Testovanie sa koná za prísnych epidemiologických opatrení a všetky miestnosti sú dezinfikované. "Testujúci personál bol vopred otestovaný, ešte pred začiatkom akcie," vysvetlil Tomek.



V Základnej škole na Sibírskej ulici je šesť odberných miest. Otestovať sa tam bola aj Katarína Pamulová. "Prišla som už pred 7.00 h, aby som bola čím skôr vybavená. Hlavne kvôli práci, aby som tam mohla chodiť. Som spokojná s výterom, uvidíme, aký bude výsledok," povedala.



Prešovčan Ondrej Krupa bol na testovaní aj počas prvého kola. "Dnes som prišiel o 7.10 h, aby som to mal čím skôr za sebou. Vystriedame sa s manželkou kvôli malému synovi. Musíme ísť na tie testy, aby sme boli zodpovední, a tiež kvôli práci," dodal Krupa.



Testovanie sa v Prešove koná v sobotu a v nedeľu (8. 11.) v čase od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Odberné miesta si podľa Tomeka môžu časy prestávok upraviť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h, aby stihli testy vyhodnotiť.