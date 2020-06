V Prešove otvorili Honorárny konzulát Poľskej republiky

Prešov 30. júna (TASR) – Honorárny konzulát Poľskej republiky, ktorý v utorok za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzysztofa Strzałku, zástupcov krajskej a miestnej samosprávy, ako aj ďalších hostí otvorili v Prešove, má za cieľ prehĺbiť hospodársku spoluprácu Slovenska a Poľska. Ako pre TASR povedal honorárny konzul Ján Hudacký, zároveň budú poskytovať pomoc a ochranu poľským občanom na území Slovenska.



"Či už sú to trvalo žijúci Poliaci na Slovensku alebo sú tu na dovolenke, prípadne prechádzajú cez tento región a dostanú sa do určitých ťažkostí, poskytneme im základné konzulárne služby. Na druhej strane chceme rozvíjať vzájomné vzťahy medzi prešovským regiónom a regiónmi v Poľsku tak, aby sa spolupráca zlepšovala, a to predovšetkým v hospodárskej oblasti. Chceme, aby sa rozvíjala spolupráca medzi podnikateľskými subjektmi, ale aj medzi miestnou a regionálnou samosprávou," uviedol honorárny konzul.



Podľa jeho slov v Poľsku má ešte z čias svojho pôsobenia v politike priateľov aj pracovných partnerov. "Spolupracujem s mnohými inštitúciami, ktoré sa venujú podpore podnikania a rozvoju ako takému. Myslím si, že moje osobné vzťahy s Poľskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. To bol asi aj dôvod, prečo mi poľská strana a Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku ponúklo pozíciu honorárneho konzula,“ skonštatoval Hudacký.



Konzulát, ktorý sídli na Hlavnej ulici, začne fungovať od pondelka 6. júla. Svoje služby bude poskytovať vždy v pondelok a vo štvrtok od 9.00 h do 12.00 h. Podľa Hudackého však budú k dispozícii prostredníctvom telefónu i mimo určeného času.