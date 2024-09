V Prešove otvorili novozrekonštruované Turistické informačné centrum

Prešov 17. septembra (TASR) - Turistické informačné centrum (TIK) na Hlavnej ulici v Prešove, v správe Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš, v utorok popoludní slávnostne otvorili. Vzniklo na mieste pôvodného Mestského informačného centra. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka OOCR Región Šariš Dominika Voľanská.



Priestory centra prešli začiatkom roka rozsiahlou rekonštrukciou podľa návrhu hlavného architekta mesta Prešov. Zahŕňala drobné stavebné úpravy, zmodernizovanie priestorov, pribudol nový nábytok, aj zariadenie, zároveň rozšírili aj sortiment ponúkaných predmetov a služieb.



"Naším cieľom je poskytovať kvalitné informácie a služby pre návštevníkov tak, aby spoznali všetky krásy regiónu a radi sa sem vracali. Rekonštrukciu realizovala OOCR Región Šariš a jej zamestnanci v spolupráci s mestom Prešov, Mestským podnikom služieb Prešov a Prešov Real, pričom ich doplnili lokálni remeselníci. Náklady boli minimalizované už pri samotnom architektonickom návrhu s maximálnym využitím pôvodného zariadenia," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš Peter Halaj s tým, že TIC má dve zamestnankyne, ktoré návštevníkov usmernia.



Návštevníci v TIC nájdu tipy na turistické atrakcie, historické pamiatky, kultúrne podujatia, dopravné spojenia, reštaurácie či ubytovanie. K dispozícii sú aj mapy, brožúry a ďalšie informačné materiály.



Ako uviedol primátor Prešova František Oľha, opodstatnenosť informačného centra sa ukázala už počas jeho skúšobnej prevádzky v prvej letnej sezóne, keď mesto Prešov hostilo Festival katalánskej kultúry. "Mesto Prešov sa takmer stopercentne podieľa na prefinancovaní tohto centra, navyše v rámci regiónu prispievame najvyššou sumou na prevádzku celej OOCR. Veľmi sa teším z toho, že podľa dostupných dát by sme sa tento rok mali opäť priblížiť k úrovni spred pandémie," dodal.



Od polovice júna do polovice septembra navštívilo TIC viac ako 3000 ľudí. Zahraničných návštevníkov bolo takmer 900, najmä z Poľska, Česka a Maďarska, ale aj z Kolumbie, Austrálie či Kanady. Najsilnejším mesiacom počas hlavnej turistickej sezóny bol august, keď TIC navštívilo približne 1500 návštevníkov.



Ako uviedli, personál TIC sa počas letnej sezóny stretol aj s netypickými otázkami návštevníkov, ktorí sa pýtali napríklad na to, kde v Prešove nájdu vešticu či kominára. Priestory TIC navštívil aj cyklista, ktorý za sedem týždňov prišiel od Čierneho mora do Prešova.



Pre občanov aj návštevníkov mesta je TIC v letnej sezóne otvorené každý pracovný deň od 9.00 h do 18.00 h a v sobotu od 9.00 h do 14.00 h. V zimnej sezóne budú otváracie hodiny upravené.