V Prešove otvorili pracovisko zamerané na liečbu ochorení prsníkov

Prešov 1. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove otvorila v utorok vo svojich priestoroch mammacentrum. Ide o špecializované pracovisko zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení prsníkov. Ako TASR informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková, dátum spustenia tohto komplexného pracoviska nebol vybraný náhodne - október je totiž celosvetovo známy ako takzvaný Pink October, mesiac venovaný zvyšovaniu povedomia o rakovine prsníka.



Každoročne je podľa Pavlikovej v EÚ diagnostikovaných približne 374.800 nových prípadov, pričom tento typ rakoviny je príčinou približne 95.800 úmrtí ročne. Na Slovensku bolo v roku 2023 podľa databáz Globocan, ktoré spravuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, diagnostikovaných približne 3800 nových prípadov rakoviny prsníka a až 900 žien ochoreniu podľahlo.



"Tento alarmujúci trend, ktorý sledujeme naprieč celou Európskou úniou, nás nabáda k tomu, aby sme ešte dôraznejšie pokračovali v úsilí poskytovať pacientom dostupnú starostlivosť. Včasná diagnostika a multidisciplinárny prístup sú kľúčové," povedal primár oddelenia chirurgie prešovskej nemocnice Jaroslav Barla.



Nemocnica otvorením nového centra ponúka pacientom komplexnú starostlivosť na jednom mieste, kde spolupracujú chirurgovia, gynekológovia, plastickí chirurgovia, klinickí onkológovia, radiační onkológovia a rádiológovia. Do centra chirurgickej liečby a rekonštrukcie prsníka sa môže objednať každá žena s odporúčaním od gynekológa, pacientka po biopsii alebo každá osoba s neobvyklým nálezom počas samovyšetrenia. Objednať sa môžu aj muži s podobnými problémami.



"Každý pozitívny nález prerokúva multidisciplinárna onkologická komisia, ktorá zasadá raz týždenne a určuje ďalší priebeh liečby," vysvetlil Barla.



Pacientky s nezhubnými léziami, zistenými pomocou ultrasonografie, mamografie alebo po biopsii či ženy s genetickými mutáciami budú zaradené do dispenzárnej starostlivosti. "Tento krok je mimoriadne dôležitý pre včasné podchytenie akýchkoľvek zmien alebo zhoršujúcich sa stavov," doplnila primárka rádiologického oddelenia Zuzana Pažurová Angelovičová.



Mammacentrum sa nachádza na štvrtom poschodí chirurgického monobloku prešovskej nemocnice a je pacientom k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 h.