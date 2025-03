V Prešove otvorili zariadenie pre seniorov financované z plánu obnovy

Prešov 28. marca (TASR) - Prvé zariadenie pre seniorov a denný stacionár financované z plánu obnovy otvorili v piatok za účasti ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) na Vodárenskej ulici v Prešove.



"Dnes spoločne oficiálne otvárame prvé zariadenie sociálnych služieb určené pre seniorov, ktoré je financované z plánu obnovy. Prvé zariadenie, ktoré svojou modernosťou aj kapacitou poskytne, som o tom presvedčený, nádherný domov pre 30 seniorov v pobytovej časti a, samozrejme, pre ďalších 20 v ambulantných službách, teda v dennom stacionári," uviedol Tomáš.







V rokoch 2025 a 2026 čaká podľa neho Slovensko stavebný boom, čo sa týka zariadení sociálnych služieb: "Pretože z plánu obnovy chceme takto vybudovať takmer 170 nových nových zariadení sociálnych služieb. Všetko sa to musí stihnúť do leta roku 2026."



Ak bude schválená revízia plánu obnovy, o ktorú slovenská vláda požiadala Európsku komisiu, bude podľa Tomáša na výstavbu zariadení sociálnych služieb vyčerpaných 230.000.000 eur bez DPH. "Spolu takto vybudujeme viac ako 3000 kapacitných miest, 1200 v ambulantných službách a 1800 v pobytových službách," povedal.



"Stále to nebude, samozrejme, stačiť, napriek kapacitám, ktoré som oznámil, a preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo už aj výzvu z Programu Slovensko, teda z tradičných eurofondov na výstavbu takýchto zariadení. Pôjde o sumu 100.000.000 eur, aby sme pokračovali v budovaní takýchto zariadení," doplnil Tomáš.



Zariadenie pre seniorov má kapacitu 30 prijímateľov a denný stacionár 20 prijímateľov sociálnych služieb. Jeho výstavba trvala rok a päť mesiacov. Z celkového rozpočtu projektu viac ako 3,67 milióna eur boli podľa riaditeľky neziskovej organizácie Atrium Prešov Adriány Gmitterovej prostriedky z plánu obnovy vo výške viac ako 3,5 milióna eur. Vlastné zdroje predstavovali sumu 160.025 eur. "Počas celej realizácie nášho projektu môžem potvrdiť profesionálnu spoluprácu s ministerstvom a keďže sme vlastne prvý projekt, tak môžem odľahčene povedať, že sme sa učili od seba navzájom," povedala Gmitterová.



Záujem zo strany klientov je podľa nej veľký, problém však evidujú, čo sa týka personálu. "Keď to spätne porovnám spred desiatich rokov, keď sme napríklad spúšťali prevádzku vo Svidníku, vtedy ten problém nebol, ešte sme si mohli dokonca aj vyberať. Teraz sme pocítili nedostatok personálu, hlavne opatrovateliek. Dokonca sme mali dva týždne pozastavené prijímanie nových klientov, lebo sme nedokázali nájsť opatrovateľky tak, aby sme dokázali vykryť služby," skonštatovala Gmitterová s tým, že momentálne majú 25 zamestnancov a plánujú prijať ďalších piatich.



"Všetci si veľa sľubujeme od reformy financovania sociálnych služieb, ktorá musí byť zvládnutá do konca tohto roka. Je tiež naviazaná na plán obnovy. Reforma financovania sociálnych služieb môže znamenať zlom aj vo financovaní sociálnych služieb ako takých, a teda aj v mzdovom ohodnotení zamestnancov v sociálnych službách," dodal minister Tomáš.