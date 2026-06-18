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V Prešove otvorili školiace stredisko pre vodičov trolejbusov
Do prvého kurzu, ktorý sa konal začiatkom tohto týždňa, nastúpilo sedem budúcich vodičov trolejbusov.
Autor TASR
Prešov 18. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) začína realizovať školenia pre vodičov trolejbusov s vlastnými inštruktormi priamo vo svojich priestoroch. V uplynulých dňoch dopravca úspešne odštartoval prvý kurz zameraný na vedenie dráhových vozidiel, ktorými sú v prešovských podmienkach práve trolejbusy. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
Prešovský dopravca podľa Tomeka na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy SR oficiálne otvoril vlastné školiace stredisko zamerané na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti vodičov, ktorí doteraz pôsobili iba ako vodiči autobusov a majú záujem o vedenie trolejbusu.
„Vstupnými podmienkami sú vek minimálne 21 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D. Školiaca činnosť pre vodičov trolejbusov nie je v podmienkach DPMP úplne novou aktivitou. V minulosti zabezpečoval DPMP prípravu vodičov trolejbusov v rámci vlastnej činnosti. Po zmene legislatívy od roku 2009 prebiehali tieto školenia v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice,“ vysvetlil Tomek.
Do prvého kurzu, ktorý sa konal začiatkom tohto týždňa, nastúpilo sedem budúcich vodičov trolejbusov. Podmienkou na to, aby získali oprávnenie na vedenie trolejbusu, je úspešné absolvovanie teoretického a praktického výcviku, ktorý sa končí záverečnou skúškou.
„V rámci jazdnej prípravy na vedenie trolejbusu ich čaká 87 vyučovacích hodín teórie, po ktorých nasleduje 30 hodín výcvikových jázd bez cestujúcich s inštruktorom. Po úspešnom ukončení teoretickej a praktickej skúšky na záver nasleduje 60 zácvikových hodín s cestujúcimi na riadnych linkách MHD, pri ktorých musí byť prítomný okrem vodiča aj inštruktor. Po absolvovaní základného školenia budú mať totiž všetci z nich možnosť postupne si rozširovať získané oprávnenie aj na ďalšie typy trolejbusov vrátane parciálnych, ktoré má DPMP vo svojom vozidlovom parku,“ priblížil Tomek.
Otvorenie vlastného školiaceho strediska prinesie pre DPMP väčšiu flexibilitu, keďže už nebude musieť prispôsobovať termíny kurzov podľa možností a kapacít externej spoločnosti. Realizácia vzdelávania vo vlastných priestoroch zníži aj finančné náklady na výcvik a v neposlednom rade umožní dopravcovi operatívnejšie reagovať na prípadný nedostatok vodičov trolejbusov.
Prvá skupina zamestnancov, ktorá už odštartovala školiaci proces, prevezme riadenie prešovských trolejbusov začiatkom nového školského roka. DPMP plánuje školiť ďalšiu skupinu vodičov trolejbusov na jeseň 2026.
Prešovský dopravca podľa Tomeka na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy SR oficiálne otvoril vlastné školiace stredisko zamerané na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti vodičov, ktorí doteraz pôsobili iba ako vodiči autobusov a majú záujem o vedenie trolejbusu.
„Vstupnými podmienkami sú vek minimálne 21 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D. Školiaca činnosť pre vodičov trolejbusov nie je v podmienkach DPMP úplne novou aktivitou. V minulosti zabezpečoval DPMP prípravu vodičov trolejbusov v rámci vlastnej činnosti. Po zmene legislatívy od roku 2009 prebiehali tieto školenia v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice,“ vysvetlil Tomek.
Do prvého kurzu, ktorý sa konal začiatkom tohto týždňa, nastúpilo sedem budúcich vodičov trolejbusov. Podmienkou na to, aby získali oprávnenie na vedenie trolejbusu, je úspešné absolvovanie teoretického a praktického výcviku, ktorý sa končí záverečnou skúškou.
„V rámci jazdnej prípravy na vedenie trolejbusu ich čaká 87 vyučovacích hodín teórie, po ktorých nasleduje 30 hodín výcvikových jázd bez cestujúcich s inštruktorom. Po úspešnom ukončení teoretickej a praktickej skúšky na záver nasleduje 60 zácvikových hodín s cestujúcimi na riadnych linkách MHD, pri ktorých musí byť prítomný okrem vodiča aj inštruktor. Po absolvovaní základného školenia budú mať totiž všetci z nich možnosť postupne si rozširovať získané oprávnenie aj na ďalšie typy trolejbusov vrátane parciálnych, ktoré má DPMP vo svojom vozidlovom parku,“ priblížil Tomek.
Otvorenie vlastného školiaceho strediska prinesie pre DPMP väčšiu flexibilitu, keďže už nebude musieť prispôsobovať termíny kurzov podľa možností a kapacít externej spoločnosti. Realizácia vzdelávania vo vlastných priestoroch zníži aj finančné náklady na výcvik a v neposlednom rade umožní dopravcovi operatívnejšie reagovať na prípadný nedostatok vodičov trolejbusov.
Prvá skupina zamestnancov, ktorá už odštartovala školiaci proces, prevezme riadenie prešovských trolejbusov začiatkom nového školského roka. DPMP plánuje školiť ďalšiu skupinu vodičov trolejbusov na jeseň 2026.