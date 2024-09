Prešov plánuje koncom októbra otvoriť most na ulici Lesík delostrelcov

Prešov 11. septembra (TASR) - Výstavba oceľového mosta - takzvaného malého Apolla na ulici Lesík delostrelcov v Prešove vstupuje do finále. Jeho sprístupnenie motoristom je v pláne koncom októbra. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, most bude po generálnej rekonštrukcii za viac ako štyri milióny eur kvalitnejší a modernejší.



Kraj spustil v marci tohto roku generálnu opravu mosta nad železničnou traťou. Pôvodný 56-ročný objekt zbúral a nahrádza ho novým oceľovo-betónovým mostom s oblúkom.



"Po prvých troch fázach prác, ktoré zahŕňali preložku inžinierskych sietí, búranie pôvodného mosta a zakladacie práce, sa v lete na stavbe spustila najdôležitejšia, finálna štvrtá etapa projektu. V rámci tej sa zrealizovalo osadenie hlavného oceľového oblúkového nosníka s váhou 55 ton, ako i ďalších nosníkov. Tie sa následne zastabilizovali priečnikmi a celá rekonštrukcia sa zvarila do jedného celku," uviedla Jeleňová.



V týchto dňoch na stavbe zhotovili armovanie, debnenie a betonáž spriahujúcej dosky mosta i chodníkových častí na jeho krídlach, zároveň sa upravila cesta pred a za premostením.



"Práce sa týkali aj výškovej úpravy oceľovej nosnej konštrukcie a odvodňovacieho žľabu na moste. Pristúpilo sa tiež k realizácii chodníka pre cyklistov a peších vrátane položenia zámkovej dlažby, ako i k úprave terénu v okolí mosta," doplnila Jeleňová.



Rekonštrukcia premostenia je investičnou akciou PSK, ktorý na projekt vynakladá viac ako 3,9 milióna eur. Mesto Prešov na ňom participovalo pri búracích prácach na lávkach, ktoré boli vo výške 119.000 eur.



Nový most s oceľovým oblúkom bude mať po dokončení dĺžku 30 metrov a šírku 24 metrov vrátane chodníkov pre peších. Projektantom stavby je Dopravoprojekt a.s. a zhotoviteľom Metrostav DS a. s.