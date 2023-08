V Prešove počas Jahodovej noci bude uzavretá časť Jarkovej ulice

Prešov 22. augusta (TASR) - Počas podujatia Jahodová noc, ktoré v piatok (25. 8.) v Prešove ponúkne gastronomický a kultúrny zážitok, bude uzavretá časť Jarkovej ulice. Na webstránke mesta o tom informuje jeho hovorkyňa Terézia Rácová.



Akcia sa uskutoční na Floriánovej a Jarkovej ulici a jej témou budú jahody. V kultúrnom programe, ktorý sa začne o 17.00 h, vystúpia Folklórny súbor Rozmarija, Divadlo Actor, Léthe Quartet, Joshua & Fusion, For You a Incognito DJ.



V súvislosti s podujatím bude platiť počas celého piatka zákaz zastavenia na Jarkovej ulici od popisného čísla 6 po križovatku s ulicou Šarišskou.



Úplne uzavretá bude časť Jarkovej ulice v úseku od popisného č. 26 po križovatku s ulicou Šarišskou v termíne od piatka 12.00 h do soboty (26. 8.) 8.00 h.



"V tomto čase bude premávka v časti Jarkovej ulice od popisného čísla 6 po číslo 26 obojsmerná a parkovanie po ľavej strane vozovky bude zakázané," povedala Rácová a doplnila, že mesto prosí vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.