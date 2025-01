V Prešove pokračujú s rekonštrukciou parkoviska na ulici Hollého

Prešov 30. januára (TASR) - Po zimnom období mesto Prešov pokračuje v komplexnej rekonštrukcii parkoviska na ulici Hollého pri amfiteátri. Radnica upozorňuje na dopravné obmedzenie, ktoré bude práce sprevádzať. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Panelová plocha je v súčasnosti podľa jeho slov na mnohých miestach poškodená a pre autá nebezpečná, dlhodobo na parkovisku chýba aj riadne dopravné značenie a vyznačenie pruhov.



"Plocha, ktorá prejde rekonštrukciou, slúži motoristom na zaparkovanie aj dnes, no jej stav nezodpovedá štandardom, ktoré chceme prešovským motoristom ponúkať. Problematické je tam momentálne odvodnenie plôch, zdegradovaný betón, trčiace roxory. O deväť mesiacov motoristom odovzdáme kvalitné a bezpečné parkovisko so 134 miestami na zaparkovanie," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



Dodal, že práce môže zhotoviteľ ukončiť aj skôr, ak bude aj vo februári pretrvávať mierna zima a budú to umožňovať poveternostné podmienky.



Spolu s parkovacími plochami bude zrevitalizovaný aj priestor vstupu na amfiteáter, ako aj prístupový koridor k vstupnej bráne. Dôjde taktiež k zarovnaniu terénu plochy parkoviska, odstráneniu oplotenia, ktoré v súčasnosti rozdeľuje parkovisko a pribudnúť by mala ďalšia zeleň.



Na všetky tieto práce sú vyčlenené finančné prostriedky mesta vo výške viac ako 517.000 eur. Zhotoviteľom stavby sa stala firma EKO SVIP, ktorá vzišla z verejnej súťaže a podľa zmluvy o dielo práce dokončí do augusta 2025.



Ako doplnil Hudák, na parkovisku nebude možné zaparkovať od piatka (31. 1.). Radnica prosí motoristov, aby svoje zaparkované autá z tohto priestoru presunuli.