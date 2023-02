V Prešove poslanci schválili financie na výstavbu futbalového štadióna

Prešov 24. februára (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom rokovaní (22. 2.) uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran Arény (FTA). Schválili tiež financovanie stavby vo výške 7,14 milióna eur. V tomto roku na ňu v rozpočte vyčlenili prvých 3,2 milióna eur. Vedenie mesta zároveň rokuje o podpore zo strany štátu na dostavbu časti, ktorú zatiaľ nemá finančne krytú.



Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť AVA-stav, s. r. o., Galanta. Stavbu má realizovať v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH.



Prešovskí krajskí poslanci schválili 13. februára na svojom zasadnutí uzatvorenie zmlúv o dielo na výstavbu FTA. Schválili tiež spoluúčasť na financovaní prvej etapy výstavby vo výške 7,14 milióna eur.



Ako uviedol primátor mesta František Oľha, Slovenský futbalový zväz prišiel s návrhom, že projekt FTA je pre nich priorita. Prešovský štadión bude podľa jeho slov vyhlásený ako športová infraštruktúra národného významu, a to umožní získanie dotácie prostredníctvom Fondu pre podporu športu do výšky približne 5.000.000 eur.



"Možno to bude trochu menej, zatiaľ nevieme, rokujeme, ale predbežne všetci zúčastnení povedali, že Prešovu pomôžu, ako sa dá, aby sme to jednak aj my finančne zvládli a jednak, aby štadión naozaj bol. Je veľmi, veľmi pravdepodobné, že sa nám podarí zabezpečiť finančné krytie na celý projekt a stihnúť termín koniec roka 2024 na prvé zápasy," povedal Oľha.



Výstavba štadióna by mala byť financovaná zo štyroch zdrojov. Sumou 7,14 milióna eur prispeje mesto a Prešovský samosprávny kraj, sumou 2,4 milióna eur Slovenský futbalový zväz a zvyšok by bol z Fondu na podporu športu.



FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.