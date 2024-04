V Prešove posvätili nové priestory nocľahárne pre ľudí bez domova

Prešov 3. apríla (TASR) - Nové priestory nocľahárne Domu sv. Jána Milostivého v Prešove posvätil v stredu prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim. Gréckokatolícka charita Prešov (GCHP) zároveň pre ľudí bez domova pripravila slávnostný veľkonočný obed. Priestory odovzdali do užívania začiatkom roka.



"Toto zariadenie v Prešove je veľmi dôležité. Je jasným znakom, že mesto, cirkev, aj samospráva je si vedomá toho, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú túto pomoc. Pomáhame im, ako môžeme v tých možnostiach, ktoré máme. Vidím to ako veľký znak rozpoznávania v tých biednych Ježiša Krista. Som veľmi rád, že naša charita rozvíja túto činnosť," uviedol vladyka Jonáš Maxim.



Kapacita zariadenia sa vybudovaním novej časti zvýšila z pôvodných 22 na 32 ľudí. Náklady na výstavbu boli vo výške viac ako 122.000 eur. Prešovský samosprávny kraj (PSK) prispel sumou 50.000 eur a mesto Prešov prispelo sumou 35.000 eur. Zvyšok dofinancovala GCHP zo svojich zdrojov.



"Čo sa týka útulkov a takýchto zariadení, máme v našom kraji už iba cirkevné zariadenia a zariadenia PSK. Ľuďom bez domova sa málokto chce venovať. Je to zložitá služba, finančne náročná, preto som rád, že GCHP sa podujala rozšíriť kapacitu pre ubytovanie, ale aj stravovanie pre týchto ľudí," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Nocľaháreň je otvorená od 19.00 h do 7.00 h. "Počas pracovných dní je tu otvorené nízkoprahové denné centrum. Ľudia, keď ukončia pobyt v nocľahárni sa môžu vrátiť do denného centra. Tam môžu byť do 16.30 h, kedy potom zase musia odísť kvôli hygienickej prestávke a vracajú sa o 19.00 h," vysvetlil vedúci Domu sv. Jána Milostivého Ľubomír Vozňak.



V minulosti boli ľudia bez domova v noci v spoločných priestoroch útulku, kde sa im klientela podľa jeho slov "miešala". "Tento objekt je iba pre ľudí na prenocovanie, kde sú iba oni a tým pádom možno takých nejakých konfliktov je menej. Myslím si, že to bude postačovať na letné mesiace. Zima ukázala, že keby bola vyššia kapacita, bolo by to lepšie, ale to sú zase len tie zimné mesiace," dodal Vozňak.