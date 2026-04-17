< sekcia Regióny
V Prešove prebieha taktické cvičenie budúcich záchranárov
Na všetky výkony študentov budú dozerať rozhodcovia.
Autor TASR
Prešov 17. apríla (TASR) - V Prešove v piatok prebieha taktické cvičenie študentov odboru urgentná zdravotná starostlivosť, ktoré simuluje udalosť s hromadným postihnutím osôb. Preveruje ich pripravenosť zvládať krízové situácie v reálnych podmienkach, vrátane riadenia zásahu, koordinácie tímov a spolupráce so záchrannými zložkami. Cvičenie organizuje Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (UZS) Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) v Prešove.
Na realizácii cvičenia sa podieľajú aj profesionálne zložky Integrovaného záchranného systému, vrátane poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských jednotiek, Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a Mestskej polície Prešov.
Ako pre TASR uviedla vedúca katedry UZS FZO PU v Prešove Danka Boguská, na cvičení sa tohto roku zúčastňuje približne 50 študentov.
„Pri tvorbe scenára sme sa inšpirovali reálnymi zásahmi. Dnes pôjde o simulovanú situáciu, kedy dôjde k dopravnej nehode vo vozidle, ktoré súčasne preváža propánbutánové fľaše. Pri nezvládnutí riadenia dôjde k nárazu do jedného z obytných domov v obytnej zóne, následne dôjde k explózii, požiaru vozidla, k zrúteniu domov, poškodeniu okolitých domov. Bude veľa zranených, ktorí budú zavalení, teda pod troskami na ulici. Vzniknú nepokoje, keďže bude to prebiehať vo štvrti, kde sa nachádzajú marginalizované skupiny. Dôjde tam k miestnym nepokojom a bude treba zvládnuť vlastne zásah v nebezpečnom prostredí,“ povedala Boguská.
Na všetky výkony študentov budú dozerať rozhodcovia. Ide o lektorov katedry UZS - profesionálnych zdravotníckych záchranárov, ktorí pôsobia aj v záchranných zložkách.
„Hodnotí sa v prvom rade zmanažovanie celej situácie, jej zvládnutie. V úvode bude treba zvládnuť ten úvodný manažment v nebezpečnom prostredí, takže budeme dozerať na to, či študenti dodržia všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k ďalšiemu zbytočnému ohrozeniu zložiek, lebo budú zasahovať v nebezpečnom prostredí,“ skonštatovala Boguská.
„Nie je to celkom na známky, je to vlastne také zavŕšenie ich štúdia, pretože ich čaká už len príprava na štátne skúšky, ale myslím, že si odnesú dobrú skúsenosť do života,“ doplnila na margo hodnotenia študentov Boguská.
Ako povedala, viacerí zo študentov už majú za sebou prvotné pracovné pohovory a budú zamestnaní.
