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V Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša bude drevený Betlehem
Inštalácia Betlehemu Juraja Antoňáka sa uskutoční v sobotu a návštevníci si ho budú môcť pozrieť pred Konkatedrálou sv. Mikuláša do 9. januára 2027.
Autor TASR
Prešov 20. novembra (TASR) - Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove bude od soboty (21. 11.) opäť vystavený tradičný drevený Betlehem. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, Prešovčania i návštevníci mesta tak budú môcť počas vianočného obdobia obdivovať jedinečné rezbárske dielo, neodmysliteľnú súčasť sviatočnej výzdoby historického centra.
„Autorom Betlehemu je Juraj Antoňák z Ličartoviec. Jeho dielo tvoria postavy v životnej veľkosti. Okrem Svätej rodiny s Ježiškom v jasličkách v ňom nechýbajú pastieri, anjeli, Traja králi s darmi, zvieratá a ďalšie postavy, ktoré spoločne vytvárajú pôsobivú vianočnú scenériu,“ povedala Šitárová.
Antoňák sa rezbárstvu venuje dlhé roky a vo svojej dielni vytvoril už niekoľko stoviek drevených plastík a reliéfov. Jeho diela možno nájsť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad v Kanade, Spojených štátoch amerických, Austrálii či v rôznych krajinách Európy. K vytvoreniu dreveného Betlehemu ho inšpirovala návšteva Vatikánu v roku 2005. Svoje dielo odvtedy postupne rozširuje a dopĺňa o nové postavy a detaily.
Inštalácia Betlehemu Juraja Antoňáka sa uskutoční v sobotu a návštevníci si ho budú môcť pozrieť pred Konkatedrálou sv. Mikuláša do 9. januára 2027.
„Autorom Betlehemu je Juraj Antoňák z Ličartoviec. Jeho dielo tvoria postavy v životnej veľkosti. Okrem Svätej rodiny s Ježiškom v jasličkách v ňom nechýbajú pastieri, anjeli, Traja králi s darmi, zvieratá a ďalšie postavy, ktoré spoločne vytvárajú pôsobivú vianočnú scenériu,“ povedala Šitárová.
Antoňák sa rezbárstvu venuje dlhé roky a vo svojej dielni vytvoril už niekoľko stoviek drevených plastík a reliéfov. Jeho diela možno nájsť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad v Kanade, Spojených štátoch amerických, Austrálii či v rôznych krajinách Európy. K vytvoreniu dreveného Betlehemu ho inšpirovala návšteva Vatikánu v roku 2005. Svoje dielo odvtedy postupne rozširuje a dopĺňa o nové postavy a detaily.
Inštalácia Betlehemu Juraja Antoňáka sa uskutoční v sobotu a návštevníci si ho budú môcť pozrieť pred Konkatedrálou sv. Mikuláša do 9. januára 2027.