V Prešove pribudli prvé špeciálne držiaky na prázdne nápojové obaly
Špeciálne držiaky sú doplnkovými zariadeniami pripevnenými na odpadkové koše.
Autor TASR
Prešov 30. marca (TASR) - V Prešove pribudli špeciálne držiaky na prázdne nápojové obaly. Umiestnené sú na existujúcich odpadkových košoch v centre mesta. Cieľom projektu je podporovať dostupnosť zálohovania vo verejnom priestore a zlepšovať čistotu verejných priestranstiev. Ako pri prezentácii pilotného projektu v pondelok uviedol riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, zámerom je rozširovať možnosti zálohovania s charitatívnym rozmerom.
Špeciálne držiaky sú doplnkovými zariadeniami pripevnenými na odpadkové koše. Slúžia na odkladanie prázdnych plastových fliaš a plechoviek a napomáhajú tomu, aby ich ľudia nevyhadzovali medzi ostatný odpad. Takto odložené obaly si následne môžu vyzdvihovať ľudia v núdzi, ktorí ich majú možnosť vrátiť do zálohomatov v obchodných prevádzkach. „Častokrát spotrebiteľ ten obal zahodí do bežného smetného koša, potom môže skončiť buď v zmesovom odpade, alebo ho niektorí spoluobčania vyberajú, čo spôsobuje neporiadok. Práve takýmto spôsobom by sme radi ponúkli možnosť tým, ktorým sa nechce vracať obal do obchodu, aby ho jednoduchým spôsobom po svojej ceste či prechádzke v meste odložili,“ dodal Áč.
Projekt vznikol v spolupráci s mestom a Strednou odbornou školou technickou v Prešove. Do realizácie sa zapojili žiaci školy. Držiaky sú zhotovené z pozinkovanej oceľovej siete. Celkovo vyrobili a nainštalovali 28 kusov. Samotná realizácia projektu zo strany školy trvala približne 400 hodín, čo predstavuje asi dva mesiace práce vrátane výroby a montáže. „Trošku sme to upravili podľa seba, chlapci si k tomu vyrobili matricu, vyrobili si sami ohýbačku a potom už to išlo jednoducho. Pre žiakov je veľkým prínosom, že vidia za sebou vykonanú prácu. Sami si držiaky boli aj namontovať, takže si myslím, že môžeme byť na nich hrdí,“ uviedol majster odbornej výchovy Strednej odbornej školy technickej v Prešove Štefan Staš.
Projekt je prvou iniciatívou tohto typu, ktorú Správca zálohového systému pripravil v spolupráci so samosprávou. „Držiaky navyše nie sú iba ekologickým riešením, sú zároveň gestom pomoci. To, čo je pre niekoho iba zálohovaný obal za 15 centov, môže pre iného znamenať prvé jedlo, ktoré v ten deň jedol,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Podľa Áča sú podobné projekty už rozpracované a Správca zálohového systému rokuje s viacerými mestami o ich zavedení.
Špeciálne držiaky sú doplnkovými zariadeniami pripevnenými na odpadkové koše. Slúžia na odkladanie prázdnych plastových fliaš a plechoviek a napomáhajú tomu, aby ich ľudia nevyhadzovali medzi ostatný odpad. Takto odložené obaly si následne môžu vyzdvihovať ľudia v núdzi, ktorí ich majú možnosť vrátiť do zálohomatov v obchodných prevádzkach. „Častokrát spotrebiteľ ten obal zahodí do bežného smetného koša, potom môže skončiť buď v zmesovom odpade, alebo ho niektorí spoluobčania vyberajú, čo spôsobuje neporiadok. Práve takýmto spôsobom by sme radi ponúkli možnosť tým, ktorým sa nechce vracať obal do obchodu, aby ho jednoduchým spôsobom po svojej ceste či prechádzke v meste odložili,“ dodal Áč.
Projekt vznikol v spolupráci s mestom a Strednou odbornou školou technickou v Prešove. Do realizácie sa zapojili žiaci školy. Držiaky sú zhotovené z pozinkovanej oceľovej siete. Celkovo vyrobili a nainštalovali 28 kusov. Samotná realizácia projektu zo strany školy trvala približne 400 hodín, čo predstavuje asi dva mesiace práce vrátane výroby a montáže. „Trošku sme to upravili podľa seba, chlapci si k tomu vyrobili matricu, vyrobili si sami ohýbačku a potom už to išlo jednoducho. Pre žiakov je veľkým prínosom, že vidia za sebou vykonanú prácu. Sami si držiaky boli aj namontovať, takže si myslím, že môžeme byť na nich hrdí,“ uviedol majster odbornej výchovy Strednej odbornej školy technickej v Prešove Štefan Staš.
Projekt je prvou iniciatívou tohto typu, ktorú Správca zálohového systému pripravil v spolupráci so samosprávou. „Držiaky navyše nie sú iba ekologickým riešením, sú zároveň gestom pomoci. To, čo je pre niekoho iba zálohovaný obal za 15 centov, môže pre iného znamenať prvé jedlo, ktoré v ten deň jedol,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Podľa Áča sú podobné projekty už rozpracované a Správca zálohového systému rokuje s viacerými mestami o ich zavedení.