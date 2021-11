V Prešove pribudlo takmer 900 nových kríkov a drevín

Prešov 11. novembra (TASR) - Prešovská radnica vysadila v rámci obnovy zelene stovky kríkov a stromov na piatich uliciach a v lokalite biokoridoru Torysa. Na výsadbu boli vybrané druhovo pôvodné dreviny, ktoré sú vhodné do klimatických podmienok mesta Prešov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Celkovo ide o 64 stromov a 808 krov, ktoré mesto Prešov vysadilo koncom októbra v rámci náhradnej výsadby. "Cieľom bolo doplniť chýbajúce dreviny do stromoradí mesta, obnoviť biokoridor Torysy a vytvoriť izolačnú zeleň okolo cestných komunikácií. Nové stromy a kry prispejú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, zvýšia atraktivitu prostredia a zmiernia dopady zmeny klímy," povedal Tomek.



"Dlhodobo sa snažíme realizovať rôzne aktivity a projekty, ktoré vytvárajú z Prešova zelenšie mesto. Prioritou sú pre nás lokality, kde evidujeme vyššiu intenzitu dopravy. Tá nepriaznivo vplýva na obyvateľov, ktorí sa často pohybujú v blízkosti hlavných cestných komunikácií. Účinným riešením je napríklad vytváranie takzvaných izolačných pásov zelene, čo sa nám podarilo aj v uplynulom období. Verím, že Prešovčanov novovysadené dreviny potešia, a to najmä po skončení zimného obdobia," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.



Výsadba drevín v Prešove bola zrealizovaná formou prírodne krajinárskych princípov na základe spracovanej projektovej dokumentácie, respektíve osadzovacích plánov.