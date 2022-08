V Prešove pribudne prvý vyhradený jazdný pruh pre MHD

Prešov 8. augusta (TASR) - Mesto Prešov začalo v týchto dňoch s realizáciou prvého vyhradeného jazdného pruhu pre MHD. Takzvaný bus pruh zriadia na Sekčovskej ulici v úseku od obratiska Pod Šalgovíkom pozdĺž celej ulice smerom nadol. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Ako priblížil, pokračovať bude cez zastávku MHD Vansovej a ukončený bude pred priechodom pre chodcov pri križovatke s Ulicou Laca Novomeského. Zmenou dopravného značenia sa zároveň upraví aj parkovanie na tejto ulici.



"V súčasnosti parkujú vodiči osobných automobilov po oboch stranách cesty, avšak parkovacie miesta tam vyznačené nie sú. Po úprave dopravného značenia dôjde k vyznačeniu parkovacích miest na krajnici v opačnom smere, čiže v smere na Šalgovík," povedal Tomek.



Dopravný podnik mesta Prešov od zavedenia zmeny dopravného značenia očakáva zvýšenie spoľahlivosti spojov a zníženie meškaní najmä v časoch rannej a popoludňajšej špičky.



"Po výstavbe nových obytných súborov v oblasti Teriakoviec, Šalgovíka, ale aj Solivaru došlo k výraznému nárastu intenzity dopravy na Sekčovskej a Kysuckej ulici, ktoré sa zbiehajú do spoločného úseku na Ulici Laca Novomeského. Ešte pred pár rokmi nebol v ranných hodinách plynulý prejazd cez Sekčovskú ulicu žiadnym problémom. Momentálne je situácia iná a ani viac ako päťminútové meškania spojov MHD už z prvých dvoch zastávok nie sú ničím výnimočným. Tento nepriaznivý stav by mal vyriešiť práve bus pruh," vysvetlil Tomek.



Po zavedení bus pruhu pribudne v blízkom čase aj systém preferencie MHD na desiatich svetelných križovatkách na Sekčove. Do preferencie MHD budú zapojené križovatky na Ulici Armádneho generála Svobodu. Súčasťou systému budú aj svetelné križovatky na Rusínskej ulici.