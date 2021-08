V Prešove pribudnú viac ako štyri kilometre nových cyklochodníkov

Ilustračná foto. Foto: TASR – František Iván

Prešov 11. augusta (TASR) - Sieť cyklotrás v Prešove sa už čoskoro rozšíri o nové úseky. Celkovo pribudne 4,3 km cyklistických chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.Mesto podľa jeho slov uspelo so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Pôjde o novovybudované úseky a o úseky zrealizované vodorovným dopravným značením v celkovej dĺžke 4,3 kilometra. O schválení žiadosti už rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.Nová cyklistická infraštruktúra v meste zahŕňa štyri samostatné úseky. Prvým budú cyklistické pruhy na Prostějovskej ulici. Druhým úsekom budú cyklistické pruhy na Volgogradskej ulici. Ako tretí je zadefinovaná cyklocestička na Levočskej ulici.vysvetlil Tomek s tým, že posledným úsekom budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17. novembra a čiastočne aj na ulici Požiarnickej.povedal Tomek.Druhou dôležitou aktivitou v rámci projektu bude podľa jeho slov osadenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne pôjde o štyri sčítače dopravy a 50 cyklostojanov, ktoré sa osadia v okolí hlavných objektov stavby s výnimkou jedného sčítača, ktorý pribudne na začiatočnom úseku Cykloželezničky.Cieľom projektu je lepšie začlenenie cyklistov do hlavného dopravného priestoru a zrýchlenie cyklistickej dopravy. Projekt rieši paralelné trasy pre rýchlych cyklistov k jestvujúcim cyklistickým chodníkom na sídliskách, ktoré pre rýchlu dopravu nevyhovujú a používajú sa skôr ako relaxačný a športový koridor. Po realizácii dôjde k zlepšeniu bezpečnosti na cyklistických trasách, hlavne v oblasti križovatiek a pri krížení s automobilovou dopravou.Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 608.138,73 eura. Z toho 577.731,79 eura získa mesto Prešov vo forme nenávratného finančného príspevku prostredníctvom programu IROP a zvyšok bude financovaný z vlastných zdrojov mesta. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby plánuje radnica vyhlásiť na jeseň tohto roka. So začiatkom realizácie počíta začiatkom roka 2022.