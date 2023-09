V Prešove pribudol nový hudobný festival Helfest

Prešov 3. septembra (TASR) - Prešov má druhý hudobný festival, dostal názov Helfest, zorganizovala ho známa prešovská skupina Heľenine oči. Svoju premiéru zažil v sobotu 2. septembra v areáli prírodného kúpaliska Delňa. Na šiestich pódiách sa predstavilo viac ako 30 skupín, interpretov a dídžejov. Veľkému záujmu sa tešilo aj festivalové Inkognito s moderátorom Vladom Voštinárom a trojicou zabávačov Michal Hudák, Marián Čekovský a Juraj Šoko Tabaček. Do areálu prišlo 5000 fanúšikov, čo bol aj limit zo strany organizátorov.



V zozname účinkujúcich figurovali viaceré známe mená, zo zahraničia to bola moldavská skupina Zdob si Zdub, známa vďaka hitu Everybody in the casa mare, rumunská formácia Dirty shirt & Transylvanian folkcore orchestra, americko-česká skupina N.O.H.A, z domácich potom BijouTerrier, Hrdza či Akustika.



Na festivale mali zastúpenie pop, folk, rock aj metal. Úspech u fanúšikov mala prešovská folková kapela Hrdza, ktorej viaceré pesničky sú medzi poslucháčmi známe, medzi nimi Chodila dievčina, Čertovská, Na horách býva, Slovensko moje, otčina moja a hlavne rezká "odpichovka" Štefan.



Večer na hlavnom pódiu patril známym kapelám, predstavila sa dnes už slovenská legenda Slobodná Európa. Na scéne sú od roku 1989, ich hity Nikdy to tak nebude, Unavený a zničený, Relatívny pokoj, Stredná trieda či Podvod poznal každý pred pódiom, či už spieval, skákal alebo iba tlieskal.



Horkýže Slíže sú ďalším fenoménom slovenskej hudobnej scény. Kde prídu Slíže, tam to žije aj vďaka hitom Shanghaj cola, Emanuel Bacigala, Maštaľ, A ja sprostá či L. a G. Song, ktoré nenechali chladného žiadneho fanúšika pred pódiom.



Vyvrcholením bolo vystúpenie domácej prešovskej skupiny Heľenine oči, ktorá patrí v súčasnosti k popredným slovenským kapelám. K ich popularite prispeli aj pesničky Hoja hop, Profesionál, Uhorčík, Dobrú chuť milá smrť, Obchádzka, Marianna či NAKA. Viaceré z nich zazneli aj z pódia, povolené bolo spievať, tancovať či skákať, podanú ruku k zábave z pódia prijali všetci od prvej minúty.