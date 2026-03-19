V Prešove pripravujú nový vzdelávací program AI pre školy
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Príprava nového vzdelávacieho programu zameraného na umelú inteligenciu (AI) a rozvoj kompetencií spojených s jej efektívnym a zodpovedným používaním, ktorý by mohol byť súčasťou výučby na stredných školách, bolo cieľom odborného workshopu o AI. Uskutočnil sa vo forme tzv. focus group pre učiteľov stredných škôl. V uplynulých dňoch ho zorganizovalo Inovačné partnerské centrum (IPC) v Prešove v spolupráci so Slovak Smart City Clustrom. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
„Hlavným cieľom workshopu bolo zmapovať postoje učiteľov k vplyvu týchto technológií na žiakov a analyzovať spôsoby, akými obe skupiny v súčasnosti AI nástroje využívajú. Účastníci spoločne hľadali riešenia a definovali kľúčové témy, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť v rámci modernizácie výučby,“ uviedol Humeňanský s tým, že súčasťou diskusie bola identifikácia oblastí, v ktorých učitelia aj žiaci potrebujú najvýraznejšiu podporu, či už ide o technické zručnosti, alebo metodické usmernenia.
„Workshop sa nesústredil len na teóriu, ale predovšetkým na získavanie praktických poznatkov o tom, s čím sa pedagógovia v tejto dynamickej dobe reálne stretávajú. Vďaka priamemu pohľadu učiteľov na problematiku bolo možné sformulovať konkrétne potreby pre rozvoj digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce. Tento praktický pohľad do reality slovenských škôl slúži ako dôležitý podklad pre ďalšie formovanie tematických vzdelávacích blokov,“ vysvetlil Humeňanský.
Workshop bol zameraný na tvorbu tematického vzdelávacieho bloku, ktorý má študentom priblížiť princípy fungovania umelej inteligencie, jej praktické využitie v rôznych oblastiach a zároveň rozvíjať digitálne zručnosti potrebné pre budúci pracovný trh.
Program je navrhovaný ako modulárny, aby ho bolo možné prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám - nielen študentom stredných škôl, ale aj seniorom, pedagógom či širšej verejnosti. Účastníci workshopu sa venovali aj širšej vízii vzdelávania v horizonte piatich až desiatich rokov.
„Naším cieľom je pripraviť vzdelávací program, ktorý študentom aj učiteľom pomôže naplno využívať potenciál umelej inteligencie, no zároveň ich naučí rozumieť jej rizikám a nástrahám. Je dôležité, aby mladí ľudia vedeli AI využívať efektívne, kriticky a zodpovedne - nielen ju používať, ale aj chápať jej dosahy,“ doplnil riaditeľ IPC Jozef Šimko.
V nadväznosti na tento workshop bude IPC organizovať ďalšie focus group stretnutia, do ktorých sa môžu zapojiť aj ďalší pedagógovia. Ich skúsenosti a podnety chce IPC zapracovať do návrhu programu tak, aby čo najlepšie reagoval na potreby žiakov a učiteľov a bol prakticky využiteľný vo vzdelávacom procese.
