V Prešove rozšírili virtuálnu galériu rómskeho výtvarného umenia

Prešov 26. septembra (TASR) - Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove sprístupnilo rozšírenú virtuálnu galériu rómskeho výtvarného umenia. Návštevníci do nej môžu vstúpiť prostredníctvom svojho mobilu, tabletu či počítača. V novej časti galérie sú vystavené výtvarné práce dvoch rómskych výtvarníkov a jednej rómskej výtvarníčky. TASR za knižnicu informovala Renáta Šmidová.



"Návštevníci galérie majú možnosť spoznať spolu 40 osobností z oblasti literatúry, výtvarného umenia, filmu a hudby zobrazených na veľkých portrétoch. Okrem prezentácie umeleckého spracovania malieb a plastík má virtuálna galéria aj vzdelávací charakter, keďže každú z osobností uvádza anotácia a audiosprievodca v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku," uviedol riaditeľ ŠVK v Prešove Peter Čekan.



Prvú virtuálnu galériu knižnica predstavila v roku 2022, pod názvom Neznáme farby osobností. Celkom 23 portrétov svetových osobností, ktoré majú rómsky pôvod, putovali po výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Ich autorom je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Keďže DICRK je aj digitalizačným pracoviskom, rozhodli sme sa tieto obrazy digitalizovať a preniesť do virtuálnej galérie.



"Virtuálna galéria týchto obrazov nám slúžila ako učebná pomôcka pri prezentácii rómskej kultúry pre žiakov základných a stredných škôl. Diela sme prostredníctvom tejto aplikácie prezentovali priamo na školách alebo v priestoroch knižnice. Výhodou virtuálnej galérie je možnosť stiahnuť si túto aplikáciu priamo do mobilu a kedykoľvek si ju spustiť," vysvetlil vedúci DICRK Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Roman Čonka.



V tomto roku DICRK pracovalo na rozšírení virtuálnej galérie o ďalšie výstavné miestnosti určené pre nových výtvarníkov.



Šarlota Bottová je nadaná rómska umelkyňa, ktorá žije a tvorí v Hnúšti. Vo virtuálnej galérii sa prezentuje portrétmi rómskych spisovateliek a spisovateľov, tiež výtvarníčok a výtvarníkov. Miloš Rác z Považskej Bystrice vo virtuálnej galérii vystavuje svoje umelecké portfólio pozostávajúce z malieb a štylizovaných bronzových plastík, Ďalšia virtuálna prehliadka je zameraná na rómskeho kováča Igora Radiča z Klenovca. DICRK zdokumentovalo jeho prácu v pôvodnej kováčskej dielni doslova v poslednej chvíli pred jej likvidáciou a sťahovaním do modernej.



DICRK je celoslovenským odborným pracoviskom, ktoré mapuje a dokumentuje rómsku kultúru od roku 2013. Pre širokú verejnosť je voľne dostupných už viac ako 1000 digitálnych kultúrnych objektov z oblasti hudby, remesiel, literatúry, divadla, ktoré sú umiestňované aj na národnom prezentačnom portáli slovakiana.sk.