V Prešove sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili aj ľudia bez domova

Upratovanie a revitalizácia sú súčasťou rozvoja pracovných činností, ktorými chcú u ľudí obnoviť zanedbané pracovné návyky.

Prešov 24. mája (TASR) - Do tretieho ročníka festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj 2019 sa v Prešove aktívne zapojili aj ľudia bez domova. Klienti Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov pomohli v uplynulých dňoch vyčistiť okolie pobytových zariadení a vyzbierali niekoľko vriec odpadkov.



"Do dobrovoľníckej aktivity sa zapájame pravidelne. Tento rok sme upratovali ulicu Pod Táborom. Vďaka klientom, dobrovoľníkom a zamestnancom sa nám podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov a skrášliť verejné priestranstvá,“ priblížila manažérka práce s verejnosťou GKCH Prešov Silvia Hrabčáková.



Ako doplnila, v aktivite plánujú pokračovať počas Národného týždňa charity v dňoch 9. až 15. júna, kedy chcú za pomoci klientov natrieť most na ulici Pod Táborom.



"Túto ulicu sme si takpovediac osvojili a snažíme sa o jej čistotu a údržbu počas celého roka. Pred dvomi rokmi sme dokončili obnovu mestského chodníka, ktorý spája sídlisko Sekčov s centrom mesta. V zime pomáhame pri odpratávaní snehu a v lete sa snažíme o čistotu okolia budovy," doplnila Hrabčáková.



Pri týchto aktivitách pomáhajú klienti, samotní ľudia v núdzi alebo bez domova, ktorí využívajú sociálne služby prešovskej charity. Upratovanie a revitalizácia sú súčasťou rozvoja pracovných činností, ktorými chcú u ľudí obnoviť zanedbané pracovné návyky.



GKCH Prešov poskytuje v meste ambulantné, pobytové aj terénne sociálne služby krízovej intervencie pre ľudí v núdzi a bez domova. Pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii charita vytvára priestor na strávenie času počas dňa, terénni pracovníci aktívne vyhľadávajú sociálne vylúčených ľudí, a tiež ponúkajú odborné poradenstvo pri riešení ich životnej situácie. Prostredníctvom pobytových služieb môžu ľudia bez prístrešia prenocovať alebo dočasne bývať. Prijímateľom sa snažia uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti.