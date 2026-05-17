Nedela 17. máj 2026
V Prešove sa do Týždňa dobrovoľníctva prihlásilo takmer 60 subjektov

Na snímke MHD v centre Prešova. Foto: TASR - František Iván

Kampaň Týždeň dobrovoľníctva v Prešovskom kraji sa uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátora Prešova Františka Oľhu.

Autor TASR
Prešov 17. mája (TASR) - V Prešovskom kraji je do Týždňa dobrovoľníctva (18. - 24. 5.) aktuálne prihlásených 58 organizácií a škôl, ktoré pripravili spolu 157 dobrovoľníckych príležitostí. Verejnosť sa môže zapojiť do rôznych aktivít - od pomoci pri komunitných podujatiach, cez úpravu verejných priestorov, až po trávenie času so seniormi, deťmi či pomoc tam, kde je práve potrebná. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Týždeň dobrovoľníctva je skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú urobiť niečo zmysluplné, spoznať nových ľudí a zažiť dobrovoľníctvo na vlastnej koži. Niekedy naozaj stačí málo, pár hodín, jedno popoludnie alebo ochota priložiť ruku k dielu,“ uviedla predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC) Petra Gerhartová.

Tento ročník je podľa nej výnimočný aj tým, že sa uskutoční v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2026, ktorý ešte viac pripomína dôležitosť solidarity, aktívneho občianstva a pomoci druhým. V Prešovskom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva zároveň prepája aj s iniciatívou Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj, vďaka čomu bude možností zapojiť sa ešte viac.

Týždeň dobrovoľníctva organizujú naprieč Slovenskom jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva je celoslovenská kampaň, ktorá prepája ľudí ochotných pomôcť s organizáciami, školami, komunitami či samosprávami po celom Slovensku. Dobrovoľníctvo si počas nej môžu vyskúšať jednotlivci, partia kamarátov, školská trieda aj firemný tím.
