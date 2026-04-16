V Prešove sa koná celoštátne finále vo volejbale stredných škôl
Autor TASR
Prešov 16. apríla (TASR) - V Prešove sa vo štvrtok a v piatok (17. 4.) koná celoštátneho finále vo volejbale žiakov stredných škôl. Z poverenia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR finále usporiada Krajské športové centrum v Prešove v spolupráci so súkromnou strednou športovou školou Elba a Spojenou školou na Ul. Ľ. Podjavorinskej. Slovenská volejbalová federácia o tom informuje na svojej webstránke.
„Tieto súťaže majú svojho športového ducha. Ich čaro spočíva aj v tom, že chlapci a dievčatá hrajú v rôznych kluboch a potom bojujú za svoju školu. Na zápolenia sa teším, lebo v akcii uvidíme to najlepšieho z mladého volejbalu,“ uviedol predseda organizačného výboru a Krajského športového centra v Prešove Ladislav Dvorščák.
Ako povedal, o organizovaní celoštátnych finálových turnajov rozhodlo i to, že v Prešove volejbal funguje, má zázemie a zanietených ľudí, ktorí sa venujú tomuto športu.
Na celoštátnom finálovom turnaji sa predstaví osem stredných škôl - víťazov krajských kôl. Program turnaja je zverejnený na webstránke Slovenskej volejbalovej federácie.
Celoštátne finále vo volejbale žiačok stredných škôl bude takisto v Prešove. Stretnutia sa uskutočnia v halách Prešovskej univerzity a Spojenej školy na Ul. Ľ. Podjavorinskej 23. a 24. apríla.
