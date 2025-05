V Prešove sa koná Posádkový deň detí s ukážkami techniky

Prešov 31. mája (TASR) - Posádkový deň detí sa v sobotu koná na leteckej základni v Prešove. Na bohatý program so statickými a dynamickými ukážkami leteckej techniky v čase od 8.00 do 14.00 h pozýva Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša. K letisku v Nižnej Šebastovej sa návštevníci dostanú aj posilnenými linkami MHD.



O programe informovali Vzdušné sily Ozbrojených síl (OS) SR. Po oficiálnom otvorení podujatia o 9.00 h sú v ponuke dynamické ukážky letu vrtuľníka či lietadla L-410, vzdušný výsadok, ukážky skupinového letu leteckej školy, hasenia požiaru vrtuľníkom, boja zblízka, sebaobrany či výcviku psov a o 13.00 h je pre deti pripravená penová šou.



Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) informoval, že počas podujatia je mimoriadne posilnená verejná doprava smerom k letisku v Nižnej Šebastovej. Na linke č. 1 budú v dopoludňajších hodinách nasadené kĺbové trolejbusy so zvýšenou prepravnou kapacitou. Na linke č. 13 bude v dopoludňajších hodinách zvýšená prepravná kapacita nasadením väčších, štandardných autobusov.



K dispozícii budú aj rozšírené parkovacie miesta. „Okrem hlavného vstupu cez bránu na Vranovskej ulici bude možné využiť aj vstup z hlavnej cesty smerom na Kapušany. Vstup je voľný,“ uviedli Vzdušné sily SR.