V Prešove sa od nového roka zvýšia miestne dane a poplatok za odpady

Prešov 13. decembra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom rokovaní zvýšenie miestnych daní a poplatku za odpady. Mesto zmenou, navyše, získa viac ako 2,2 milióna eur.



Radnica pôvodne navrhovala zvýšenie dane z nehnuteľností pre rok 2024 o 7,7 percenta. Poslanci návrh upravili a pôvodne navrhovaná sadzba za štvorcový meter sa zvýšila z 0,687 eura na 0,829 eura. Napríklad majiteľ bytu s rozlohou 68 štvorcových metrov doteraz platil 43,38 eura, návrh bol 46,72 eura a po schválení všeobecne záväzného nariadenia poslancami to bude 56,37 eura. Celkovo sa na dani z nehnuteľností má vybrať približne o 1,1 milióna eur viac ako v súčasnosti.



Mesto Prešov zvyšovalo sadzby dane z nehnuteľností naposledy pre rok 2023, a to približne o 50 percent v porovnaní s rokom 2022.



V prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ide o zvýšenie o 11,58 percenta. Za osobu a kalendárny deň je aktuálne sadzba určená paušálne v sume 0,1506 eura. Pre rok 2023 to bolo 0,1350 eura za osobu na jeden kalendárny deň. Pôvodná suma 49,27 eura za osobu na jeden kalendárny sa po schválení návrhu zvýšila na 54,96 eura za osobu na jeden kalendárny rok. Pre nevážený množstvový zber právnických osôb je to 0,0361 eura za jeden liter komunálnych odpadov. Táto sadzba je vyššia v porovnaní s rokom 2023 o 0,0037 eura.



Pri nových sadzbách mesto zvýši rozpočet na odpady o približne 1,1 milióna eur. Podľa radnice bude možné peniaze využiť len v súvislosti s odpadmi. Táto suma je potrebná na vykrytie výdavkov na zber, prepravu a likvidáciu odpadov v roku 2024.