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V Prešove sa odborníci venujú pomoci žiakom so závislostným správaním
Pri riešení konkrétneho prípadu školský úrad podľa Kmetóny Gazdovej spolupracuje s organizáciami, ktoré sa danému problému venujú.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Včasnému rozpoznaniu závislostného správania u žiakov a spolupráci škôl s odborníkmi pri pomoci deťom a ich rodinám sa v stredu v Prešove venuje fórum (Ne)závislá generácia. Pripravila ho nezisková organizácia Trojlístok. Podľa jej riaditeľky a sociálnej poradkyne Denisy Šoltésovej je cieľom, aby sa odborníci z rôznych inštitúcií vedeli pri konkrétnom prípade stretnúť a dohodnúť sa, ako budú s dieťaťom a jeho rodinou ďalej pracovať.
Šoltésová pre TASR uviedla, že pri pomoci deťom aj dospelým so závislostným správaním je dôležité prepájať školy a školské zariadenia s pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany, kontaktných centier či centier klinickej psychológie. Zmyslom takejto spolupráce je podľa nej ponúknuť „takú pomoc, ktorá by naozaj nenechala dieťa prepadnúť cez sieť“.
Odborníci podľa nej neraz riešia prípady jednotlivo a na možnosť obrátiť sa na kolegov z iných pracovísk sa niekedy zabúda. „Preto si myslím, že spolupráca musí byť posilňovaná. Musí to byť téma, musíme sa o nej baviť a zadefinovať si, čo to spolupráca je a ako reálne vyzerá,“ povedala Šoltésová.
Prešovské fórum o prevencii na školách nadväzuje na predchádzajúce stretnutia školských podporných tímov. Na interaktívnom workshope majú účastníci spoznať skríningové pomôcky na včasné zachytenie prejavov závislostného správania u detí a mládeže. Súčasťou programu sú aj metodické postupy pri prevencii a odbornej intervencii či mapa dostupných komunitných služieb.
Za kľúčové v prevencii aj intervencii Šoltésová považuje dostupné služby a citlivých odborníkov, ktorí vedia na problém zareagovať a človeka čo najrýchlejšie nasmerovať k adresnej pomoci.
Vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny Gazdová potvrdila, že prípady závislostného správania žiakov sa dostávajú aj k školskému úradu. „Školský úrad už dávno nie je iba administratívnym centrom, ale naopak, vytvárame systém podpory pre naše školy, a to aj v prípade prevencie pred závislostným správaním,“ povedala a doplnila, že školský úrad podľa nej zabezpečuje pre školy vzdelávanie aj nad rámec úloh, ktoré mu ako zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona.
Pri riešení konkrétneho prípadu školský úrad podľa Kmetóny Gazdovej spolupracuje s organizáciami, ktoré sa danému problému venujú. Jedným z jeho partnerov v oblasti závislostného správania je Trojlístok.
Do diskusie organizátori pozvali zástupcov mestského odboru školstva, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centra poradenstva a prevencie, Policajného zboru a občianskeho združenia IPčko. Projekt podporilo dotáciou mesto Prešov.
Šoltésová pre TASR uviedla, že pri pomoci deťom aj dospelým so závislostným správaním je dôležité prepájať školy a školské zariadenia s pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany, kontaktných centier či centier klinickej psychológie. Zmyslom takejto spolupráce je podľa nej ponúknuť „takú pomoc, ktorá by naozaj nenechala dieťa prepadnúť cez sieť“.
Odborníci podľa nej neraz riešia prípady jednotlivo a na možnosť obrátiť sa na kolegov z iných pracovísk sa niekedy zabúda. „Preto si myslím, že spolupráca musí byť posilňovaná. Musí to byť téma, musíme sa o nej baviť a zadefinovať si, čo to spolupráca je a ako reálne vyzerá,“ povedala Šoltésová.
Prešovské fórum o prevencii na školách nadväzuje na predchádzajúce stretnutia školských podporných tímov. Na interaktívnom workshope majú účastníci spoznať skríningové pomôcky na včasné zachytenie prejavov závislostného správania u detí a mládeže. Súčasťou programu sú aj metodické postupy pri prevencii a odbornej intervencii či mapa dostupných komunitných služieb.
Za kľúčové v prevencii aj intervencii Šoltésová považuje dostupné služby a citlivých odborníkov, ktorí vedia na problém zareagovať a človeka čo najrýchlejšie nasmerovať k adresnej pomoci.
Vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny Gazdová potvrdila, že prípady závislostného správania žiakov sa dostávajú aj k školskému úradu. „Školský úrad už dávno nie je iba administratívnym centrom, ale naopak, vytvárame systém podpory pre naše školy, a to aj v prípade prevencie pred závislostným správaním,“ povedala a doplnila, že školský úrad podľa nej zabezpečuje pre školy vzdelávanie aj nad rámec úloh, ktoré mu ako zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona.
Pri riešení konkrétneho prípadu školský úrad podľa Kmetóny Gazdovej spolupracuje s organizáciami, ktoré sa danému problému venujú. Jedným z jeho partnerov v oblasti závislostného správania je Trojlístok.
Do diskusie organizátori pozvali zástupcov mestského odboru školstva, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centra poradenstva a prevencie, Policajného zboru a občianskeho združenia IPčko. Projekt podporilo dotáciou mesto Prešov.