V Prešove sa oslavy príchodu Nového roka nekonali

Prešov 1. januára (TASR) – Uplynulý rok bol pre mesto Prešov podľa primátorky Andrey Turčanovej mimoriadne náročný. Poznačila ho tragédia v súvislosti s výbuchom plynu v jednom z bytových domov, pri ktorej zahynulo sedem ľudí a jedna osoba je stále nezvestná. Z toho dôvodu radnica zrušila nielen novoročný ohňostroj, ale aj celý silvestrovský program na Hlavnej ulici. Ohňostroj zrušili aj viaceré samosprávy, ktoré tým chceli vyjadriť podporu Prešovu a financie poslali na mestom zriadený účet.



"Následkom tragédie prišli desiatky rodín o strechu nad hlavou a v mnohých prípadoch úplne o všetko, čo v živote mali. Len vďaka solidarite a podpore ľudí z celého Slovenska a dokonca aj zo zahraničia môžu tieto rodiny začať celkom odznova. Na verejnom účte mesta, ktorý je určený na pomoc pre ľudí dotknutých výbuchom plynu, sa do Vianoc vyzbieralo viac ako 3,8 milióna eur, pričom zbierka bude pokračovať až do konca januára 2020. Z vyzbieraných peňazí sme ľuďom z Mukačevskej ulice číslo 7 a 9 ešte pred Vianocami vyplatili 345.250 eur," povedala Turčanová a poďakovala sa všetkým darcom.



"Naše mesto má stále čo ponúknuť a verím, že sa bude aj naďalej rozvíjať a spoločne sa nám podarí zrealizovať aj dlhodobé plány. Do nového roka všetkým nám preto želám veľa síl, tvorivosti, nadšenia, pevné zdravie a predovšetkým Božie požehnanie. Šťastný nový rok 2020," zaželala Prešovčanom primátorka.