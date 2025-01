V Prešove sa uskutoční desiaty ročník podujatia Cyklométa

Prešov 4. januára (TASR) - V poradí desiaty ročník podujatia Cyklométa sa uskutoční v pondelok (6. 1.) v Prešove. Je určené pre všetkých cyklistov bez rozdielu veku. Štart sa uskutoční z dvoch mestských častí, z konečnej zastávky Sídliska III a druhý štart z parkoviska pri obchodnom centre na Sídlisku Sekčov. Obe skupiny budú štartovať v rovnakom čase, približne o 16.45 h. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Cyklisti sa potom stretnú na Duchnovičovom námestí, odkiaľ pôjdu spoločne do centra mesta. V centre mesta sa už tradične zastavia pri vianočnom stromčeku, prevezú sa centrom mesta a Cyklométu slávnostne ukončia v kaviarni na ulici Pod Kalváriou.



Cyklisti si ozdobia svoje bicykle rôznymi svetielkami a tematickými ozdobami a pri prejazde mestom si spoločne pripomenú potrebu zvýšenej bezpečnosti a viditeľnosti cyklistov na cestách.



"Za posledných desať rokov je vidieť v uliciach Prešova stále viac cyklistov, a to aj počas zimy. Kým v zime 2015 som počas jazdy bicyklom do práce stretávala len dvoch-troch cyklistov, dnes je už bežné stretnúť cyklistu jazdiaceho aj na snehu. Aj vďaka dátam zo sčítačov cyklistov, môžeme povedať, koľko cyklistov v Prešove v zime jazdí," konštatovala organizátorka podujatia Cyklométa Renáta Kmecová.



Sčítače boli v Prešove osadené začiatkom novembra 2023. Najvyťaženejším meraným úsekom je časť EuroVelo 11 na Námestí mládeže. Ako povedala Kmecová, kým v novembri 2023 prešlo týmto úsekom 4687 cyklistov, v novembri 2024 to bolo až 7018 cyklistov. Za mesiac december 2023 bola intenzita cyklistov na Námestí mládeže len 1934, avšak za necelé dva týždne decembra 2024 je toto číslo už takmer na maxime celého decembra 2023, a to s počtom 1881 cyklistov.



"Počty cyklistov za mesiac január a február 2024 nám ukazujú, že používanie bicykla aj v týchto chladných mesiacoch nie je ničím výnimočným. Január je síce slabším mesiacom, no aj napriek tomu bolo na sčítačoch zaznamenaných až 6453 prejazdov. Vo februári sa jazdilo už podstatnejšie viac, dohromady bolo zaznamenaných až 17.700 prejazdov na štyroch sčítačoch. Chceme, aby bola cesta na bicykli pre všetkých bezpečná, bez ohľadu na počasie, preto vyzývame aj takto cyklistov na potrebu používania reflexných prvkov a osvetlenia," uviedla Kmecová.