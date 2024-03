V Prešove sa uskutoční festival katalánskej kultúry

Prešov 1. marca (TASR) - V centre Prešova predvedie svoje tradície vyše 500 účinkujúcich z Katalánska. V poradí 36. ročník festivalu Aplec Internacional sa uskutoční 9. až 11. augusta, na Slovensko zavíta prvýkrát. TASR o tom v piatok informoval manažér kultúry Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Daniel Koháni.



V roku 1988 s cieľom dostať katalánsku populárnu kultúru do povedomia celej Európy sa v Amsterdame zorganizovalo prvé podujatie. Následne sa konalo v mestách ako Amsterdam, Paríž, Zürich, Luxemburg, Manchester, Graz a ďalšie. Vlani sa podujatie konalo v rakúskom meste Villach. Na festivale v Prešove sa predstaví mix účinkujúcich z rôznych skupín, ktorí premieňajú podujatia na pouličné show.



Súčasťou programu festivalu bude predstavenie tancov sardana, čo je tradičný katalánsky tanec s originálnou živou hudbou, ďalej účinkujúci predvedú paličkový tanec, ľudské veže, predstaví sa i katalánsky orchester Cobla, giganti, diablici, ako aj hudobníci s tradičnými katalánskymi hudobnými nástrojmi a mnoho ďalších.



"Priniesť tento festival do Prešova je výnimočnou príležitosťou ukázať, že naše mesto vie byť pre turistov atraktívne a že ponúka mnoho príležitostí na rozvoj turizmu na východe Slovenska. Mesto Prešov v roku 2024 spoluorganizuje Aplec Internacional na základe úspešnej nominácie a podpísaného memoranda o spolupráci s Adifolk," povedal Koháni.



Organizátorom festivalu je združenie Adifolk a mesto Prešov. Hlavným cieľom združenia je propagovať a revitalizovať katalánsku populárnu kultúru na medzinárodnej úrovni. Kompletnú organizáciu festivalu a koordináciu spolupráce zastrešuje PKO.



V spolupráci s mestskou galériou Caraffka a Krajským múzeom v Prešove pripravuje PKO rôzne interaktívne podujatia pre deti a dospelých. Tí sa budú môcť zapojiť do kreatívneho programu či pozrieť si výstavu obrazov umelcov z Katalánska.