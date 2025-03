V Prešove sa uskutoční galaprogram národnej súťaže Gospeltalent Junior

Prešov 2. marca (TASR) - Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v nedeľu o 15.30 h uskutoční galaprogram národného finále súťaže Gospeltalent Junior, počas ktorého vyhlásia víťazov pilotného ročníka. TASR o tom informoval Lukáš Marťák z organizačného tímu súťaže.



Súťaž, ktorá odštartovala v októbri minulého roka, čaká po troch fázach vrchol v podobe živého rozhlasového prenosu aj s účasťou verejnosti. Na jednom pódiu vystúpi 12 finalistov, šesť mentorov, traja porotcovia a známi umelci. Vo finále vyhlásia šesť laureátov a udelia aj tri mimoriadne ceny. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 405 detí.



Dvanásť finalistov bude reprezentovať tri vekové kategórie (4 až 7, 8 až 11, 12 až 14 rokov). V každej z nich do finále postúpili štyri talenty. Súťažný model má za cieľ dať šancu na odbornú pomoc a rozvoj všetkým bez ohľadu na hudobné vzdelanie a popri speváckej zložke odkazuje aj na gospelový motív.



Finalisti počas galaprogramu predstavia už existujúce gospelové piesne v nových úpravách. Na finále sa pripravovali s pomocou profesionálnych hudobníkov a hlasovej pedagogičky.



Na galaprograme sa zúčastní napríklad speváčka Sima Magušinová, hlasová koučka Jana Daňová, hudobník Martin Husovský či speváčka Dominika Gurbaľová. Všetci finalisti vo veku od osem rokov automaticky získajú bezplatnú účasť na týždňovom tzv. gospelovom bootcampe spolu s hudobnými profesionálmi, ktorý bude od 20. do 26. júla v Tatrách.