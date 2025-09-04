< sekcia Regióny
V Prešove sa uskutoční Mini festival duševného zdravia Bodkočiarka
Festival sa koná symbolicky pár dní pred Svetovým dňom prevencie samovrážd (10. 9.).
Autor TASR
Prešov 4. septembra (TASR) - V piatok (5. 9.) sa vo Wave - centre nezávislej kultúry v Prešove uskutoční Mini festival duševného zdravia Bodkočiarka, ktorý organizuje občianske združenie IPčko. Festival ponúkne od 15.00 h do 22.00 h bohatý program diskusií, workshopov a koncertov. Podujatie je bezplatné a určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o duševné zdravie - či už hľadajú pomoc, inšpiráciu, alebo len bezpečný priestor, kde môžu byť sami sebou. TASR o tom za IPčko informovala Sabína Dargaj Gerová.
Festival sa koná symbolicky pár dní pred Svetovým dňom prevencie samovrážd (10. 9.). Aj preto bude podľa jej slov jeho nosnou myšlienkou otvorený a citlivý dialóg o témach, ktoré sú často spojené s bolesťou, tichom a pocitom, že niet východiska. „Bodkočiarka nie je koniec. Je to pauza. Nádych. Pripomenutie, že aj keď to teraz bolí, tvoj príbeh môže pokračovať,“ hovorí Lenka Kvašňáková, vedúca IPčko Prešov.
IPčko v Prešove pôsobí od roku 2022, kedy tu otvorilo svoje centrum krízovej intervencie - Káčko. Tím psychológov, psychologičiek a sociálnych pracovníkov tretí rok pomáha ľuďom v kríze.
V prvom polroku tohto roka zrealizovalo IPčko Prešov v tomto kraji 4311 krízových a pomáhajúcich intervencií. Najčastejšie sa týkali myšlienok na ukončenie života, úzkostí, problémov s hranicami a sebavedomím, násilných vzťahov, pocitov bezmocnosti, straty či sebapoškodzovania. „Aj preto je festival v regióne taký dôležitý - prináša bezpečný priestor pre rozhovory, ktoré môžu zachrániť životy a najmä ukazuje, že pomoc existuje,“ vysvetlila Kvašňáková.
Súčasťou festivalu budú aj diskusie na témy, o ktorých sa často mlčí. Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro sa so speváčkou Zuzanou Smatanovou budú napríklad zhovárať o bolesti, psychickej nepohode, pocite, že sa to nedá zvládnuť - ale aj o nádeji a pomoci, ktorá existuje. Druhá diskusia sa zameria na vzťah človeka a umelej inteligencie, digitálnu samotu a hľadanie blízkosti v algoritmoch.
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť na ježkoterapiu, tvorivý workshop či krátke a praktické tipy pre psychickú pohodu v každodennom živote. Okrem diskusií a workshopov prinesie festival aj hudobný program, ktorý podčiarkne atmosféru. Na pódiu sa predstavia Medial Banana, prešovská skupina Arythmia, aj originálny hudobný projekt Raptor Koch.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Festival sa koná symbolicky pár dní pred Svetovým dňom prevencie samovrážd (10. 9.). Aj preto bude podľa jej slov jeho nosnou myšlienkou otvorený a citlivý dialóg o témach, ktoré sú často spojené s bolesťou, tichom a pocitom, že niet východiska. „Bodkočiarka nie je koniec. Je to pauza. Nádych. Pripomenutie, že aj keď to teraz bolí, tvoj príbeh môže pokračovať,“ hovorí Lenka Kvašňáková, vedúca IPčko Prešov.
IPčko v Prešove pôsobí od roku 2022, kedy tu otvorilo svoje centrum krízovej intervencie - Káčko. Tím psychológov, psychologičiek a sociálnych pracovníkov tretí rok pomáha ľuďom v kríze.
V prvom polroku tohto roka zrealizovalo IPčko Prešov v tomto kraji 4311 krízových a pomáhajúcich intervencií. Najčastejšie sa týkali myšlienok na ukončenie života, úzkostí, problémov s hranicami a sebavedomím, násilných vzťahov, pocitov bezmocnosti, straty či sebapoškodzovania. „Aj preto je festival v regióne taký dôležitý - prináša bezpečný priestor pre rozhovory, ktoré môžu zachrániť životy a najmä ukazuje, že pomoc existuje,“ vysvetlila Kvašňáková.
Súčasťou festivalu budú aj diskusie na témy, o ktorých sa často mlčí. Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro sa so speváčkou Zuzanou Smatanovou budú napríklad zhovárať o bolesti, psychickej nepohode, pocite, že sa to nedá zvládnuť - ale aj o nádeji a pomoci, ktorá existuje. Druhá diskusia sa zameria na vzťah človeka a umelej inteligencie, digitálnu samotu a hľadanie blízkosti v algoritmoch.
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť na ježkoterapiu, tvorivý workshop či krátke a praktické tipy pre psychickú pohodu v každodennom živote. Okrem diskusií a workshopov prinesie festival aj hudobný program, ktorý podčiarkne atmosféru. Na pódiu sa predstavia Medial Banana, prešovská skupina Arythmia, aj originálny hudobný projekt Raptor Koch.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.