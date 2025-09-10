< sekcia Regióny
V Prešove sa uskutoční trojdňový Festival mestského rozvoja
Podujatie zároveň poskytne obyvateľom možnosť osobne diskutovať s odborníkmi, úradníkmi aj so zástupcami mesta a lepšie pochopiť fungovanie veľkého organizmu, akým je mesto.
Autor TASR
Prešov 10. septembra (TASR) - Mesto Prešov pripravuje nultý ročník Festivalu mestského rozvoja. Trojdňové (19. - 21. 9.) podujatie priblíži obyvateľom fungovanie mesta, pripravované investície, zavádzanie inovácií a poskytne priestor na zapojenie sa občanov do rozhodovania o budúcnosti Prešova. Festival sa usktutoční v klube Wave CNK na Sídlisku 3, vždy od popoludňajších hodín. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
Počas podujatia budú pripravené diskusie, workshopy, participatívne aktivity a prezentácie na témy: zavádzanie regulovaného parkovania a parkovacia politika mesta, vyhodnotenie plnenia stratégie rozvoja Prešov 2030, predstavenie mobilnej aplikácie Môj Prešov - smart city riešenie pre obyvateľov a výsledky participácie a zberu dát v rámci urbanistickej štúdie Zelené okruhy mesta.
Festival má byť do budúcna podľa Hudáka pravidelnou platformou, prostredníctvom ktorej sa vedenie mesta bude prihovárať obyvateľom, ale zároveň sa bude učiť lepšie chápať ich postoje k dôležitým otázkam života v meste - od parkovacej politiky, cez verejný priestor a odpady až po mestské financie.
„Do týchto procesov chceme obyvateľov vťahovať aj hlbšie. Jednak kvôli transparentnosti, aby lepšie videli do procesov a plánovania samosprávy, ale najmä preto, aby sme plánovali efektívne, v súlade s tým, aké sú ich reálne potreby. Presne preto sme v Prešove vôbec prvýkrát spustili participatívny rozpočet, ktorý nám beží už druhý rok. Preto sme začali s revitalizáciou verejného priestoru v parku na Masarykovej práve participatívnymi stretnutiami a rovnako preto sme ľudí pozývali na interaktívne prechádzky Prešovom v rámci projektu Zelených okruhov mesta,“ povedal primátor mesta Prešov Fero Oľha.
Každý deň festivalu bude k dispozícii aj interaktívna mapa k participácii Zelených okruhov mesta Prešov. Do tvorby tejto urbanistickej štúdie mesta sa tak priamo na miestu budú môcť od piatka do nedele Prešovčania zapojiť v čase od 16.00 do 20.00 h.
