V Prešove sa uskutočnia medzinárodné letecké dni
Autor TASR
Prešov 23. augusta (TASR) - Aeroklub Košice v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a partnermi organizuje v Prešove Slovenské medzinárodné letecké dni Milana Rastislava Štefánika – SIAD 2025. Uskutočnia sa v dňoch 6. a 7. septembra v priestoroch Leteckej základne Prešov. TASR o tom za organizátorov informoval Tibor Mačuga.
Ako uviedol, tento letecký sviatok sa po prvýkrát uskutoční na Leteckej základni Prešov, na mieste, ktoré bežne verejnosť nevidí. Vďaka spojeniu dlhoročných skúseností Aeroklubu Košice, strategickým partnerstvám a podpore Ozbrojených síl SR sa môžu návštevníci podľa Mačugu tešiť na špičkový program vojenských a civilných pilotov.
„Čakajú ich majstrovské ukážky lietadiel a vrtuľníkov z domova a zahraničia, dynamické akrobatické vystúpenia a premiéry strojov v našom regióne, pohľad do zákulisia práce vzdušných síl a armádnej techniky a stretnutia s pilotmi, technikmi a osobnosťami leteckej komunity,“ priblížil Mačuga.
Ako doplnil, SIAD 2025 je pripravený pre celé rodiny, od najmenších fanúšikov lietadiel až po tých, ktorí si chcú vychutnať atmosféru veľkolepej leteckej show. Program doplnia statické ukážky techniky, detské zóny a priestor na rozhovory s účinkujúcimi.
