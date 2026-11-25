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V Prešove sa v stredu začínajú vianočné trhy
Súčasťou kultúrneho programu budú vystúpenia profesionálnych umelcov, folklórnych súborov i žiakov prešovských škôl.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Viac ako 70 stánkov, kultúrny program, ale aj viaceré novinky čakajú na návštevníkov tohtoročných vianočných trhov v Prešove. Slávnostne ich otvoria v stredu o 16.00 h spoločne s rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby v centre mesta. Trhy potrvajú do 23. decembra, po krátkej prestávke budú pokračovať od 26. do 31. decembra. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
Novinkou tohtoročných trhov je syntetické klzisko, pre ktoré vznikol priestor vďaka zmene umiestnenia pódia. To sa nachádza oproti soche koňa. Ponuku atrakcií pre deti okrem vyhliadkového kolesa a tradičných kolotočov rozšíri aj stromčekový kolotoč.
„Vianočné trhy sú pre nás príležitosťou prilákať do Prešova návštevníkov z celého regiónu a ukázať im mesto v jeho jedinečnej vianočnej atmosfére. Mimoriadny dôraz preto kladieme na podporu lokálnych predajcov a remeselníkov a na kvalitný a rozmanitý sortiment,“ uviedla riaditeľka Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Barbora Rusiňáková.
Súčasťou kultúrneho programu budú vystúpenia profesionálnych umelcov, folklórnych súborov i žiakov prešovských škôl.
V Južnom parku a v priestore vianočných trhov je umiestnená alej vianočných stromčekov, ktoré vyzdobili deti z prešovských materských a základných škôl vlastnoručne vyrobenými ozdobami z recyklovaných materiálov. Pri Konkatedrále sv. Mikuláša je drevený vyrezávaný betlehem od Juraja Antoňáka z Ličartoviec.
Súčasťou trhov budú aj charitatívne stánky. Výťažok z predaja primátorského punču, ktorý budú podávať 11. a 18. decembra od 11.00 do 19.00 h, bude venovaný na dobročinné účely.
Predajné stánky s tovarom budú počas pracovných dní a sobôt otvorené od 10.00 do 19.00 h, v nedeľu od 12.00 do 19.00 h. Stánky s občerstvením budú návštevníkom k dispozícii počas pracovných dní a sobôt od 11.00 h a v nedeľu od 12.00 h, vždy do 22.00 h.
Počas vianočných programov na pešej zóne, vrátane podujatí Mikulášsky darček, Štefanská zábava a Silvester, bude Hlavná ulica v úseku od križovatky s ulicou Hurbanistov po križovatku s Jarkovou ulicou pre dopravu úplne uzavretá.
Organizátorom trhov je PKO v spolupráci s mestom Prešov a partnermi.
Novinkou tohtoročných trhov je syntetické klzisko, pre ktoré vznikol priestor vďaka zmene umiestnenia pódia. To sa nachádza oproti soche koňa. Ponuku atrakcií pre deti okrem vyhliadkového kolesa a tradičných kolotočov rozšíri aj stromčekový kolotoč.
„Vianočné trhy sú pre nás príležitosťou prilákať do Prešova návštevníkov z celého regiónu a ukázať im mesto v jeho jedinečnej vianočnej atmosfére. Mimoriadny dôraz preto kladieme na podporu lokálnych predajcov a remeselníkov a na kvalitný a rozmanitý sortiment,“ uviedla riaditeľka Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Barbora Rusiňáková.
Súčasťou kultúrneho programu budú vystúpenia profesionálnych umelcov, folklórnych súborov i žiakov prešovských škôl.
V Južnom parku a v priestore vianočných trhov je umiestnená alej vianočných stromčekov, ktoré vyzdobili deti z prešovských materských a základných škôl vlastnoručne vyrobenými ozdobami z recyklovaných materiálov. Pri Konkatedrále sv. Mikuláša je drevený vyrezávaný betlehem od Juraja Antoňáka z Ličartoviec.
Súčasťou trhov budú aj charitatívne stánky. Výťažok z predaja primátorského punču, ktorý budú podávať 11. a 18. decembra od 11.00 do 19.00 h, bude venovaný na dobročinné účely.
Predajné stánky s tovarom budú počas pracovných dní a sobôt otvorené od 10.00 do 19.00 h, v nedeľu od 12.00 do 19.00 h. Stánky s občerstvením budú návštevníkom k dispozícii počas pracovných dní a sobôt od 11.00 h a v nedeľu od 12.00 h, vždy do 22.00 h.
Počas vianočných programov na pešej zóne, vrátane podujatí Mikulášsky darček, Štefanská zábava a Silvester, bude Hlavná ulica v úseku od križovatky s ulicou Hurbanistov po križovatku s Jarkovou ulicou pre dopravu úplne uzavretá.
Organizátorom trhov je PKO v spolupráci s mestom Prešov a partnermi.