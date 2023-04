V Prešove sa začala kosba verejnej zelene

Prešov 24. apríla (TASR) - V pondelok sa v Prešove začala kosba verejnej zelene. Ako TASR informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová, Technické služby mesta Prešov (TSMP) s kosbou zelene začínajú v mestskej časti 3 - sídlisko Mier, Šidlovec, Dúbrava, Pustá dolina, Okrúhliak, Surdok, Kúty a Nižná Šebastová.



V teréne je 11 kosačiek a osem krovinorezov. V súvislosti so začiatkom kosby verejnej zelene je zverejnený aj operatívny harmonogram, ktorý je na webstránke mesta www.presov.sk. Podľa Šitárovej sa harmonogram môže meniť, a to najmä v závislosti od počasia či výšky trávy v jednotlivých mestských častiach.



"Popri veľkých kosačkách pracovníci TSMP so strunovými kosačkami upravujú terén popri stromoch, obrubníkoch a chodníkoch, pričom pre bezpečnosť používajú aj plachty proti odskakujúcim kamienkom a fúkače, ktorými dočisťujú chodníky," priblížila Šitárová.



TSMP majú vo vozovom parku k dispozícii aj kosačky s mulčovaním, čo je pokrývanie pôdy organickým alebo neorganickým materiálom. Ide o prirodzený proces, ktorého podstatou je, aby bola odkosená tráva rozmetaná v čo najmenšom rozmere bez zberu.



Ako doplnila Šitárová, v meste sú tiež plochy verejnej zelene dočasne vyňaté z plánovanej kosby za účelom adaptácie na klimatické zmeny, zvýšenie biodiverzity a skvalitnenie verejného priestoru.